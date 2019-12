Lamkel Zé helpt Antwerp met twee goals aan zege tegen W.-Beveren én tweede plek in de stand MVS/TLB

06 december 2019

22u18 12 Waasland-Beveren WBE WBE 0 einde 4 ANT ANT Antwerp Jupiler Pro League Geef die man een show. De ‘Grote Didier Lamkel Zé Show’. Al dan niet op een boot. Met als sidekick Dieumerci Mbokani. Op hun tweetjes rolden ze Waasland-Beveren op: 0-4. Dieu als aangever, Zé als afwerker. Heerlijk.

Vergeet Gert en James, hier zijn Zé en Dieu. Eindelijk heeft Lamkel Zé - rugnummer 7 - een viering gevonden waar hij geen geel voor krijgt. Halfweg de eerste helft kwam Antwerp op voorsprong op de Freethiel. Héérlijke voorzet Dieu, Lamkel Zé aan de tweede paal met frivool buitenkantje rechts in plaats van eenvoudiger binnenkant links. Waarom makkelijk als het moeilijk ook kan, toch? In kleermakerszit moest de Kameroener even bekomen, om dan een papiertje uit zijn kous te toveren. Vergeet CR7, hier is LZ7. Want dat stond op het blaadje dat hij toonde. Een nieuw merk is geboren. Bespaar u de moeite, we hebben tijdens de rust www.LZ7.be gedeponeerd. Hij heeft zelfs al een lógo! Remember de farce in de Europese match? Shirt uit na z’n doelpunt, rode kaart van de ref, om dan zijn truitje ostentatief aan het stadion te tonen. Dat laatste beeld: dát is het logo dat we ook op het papiertje zagen. Geniaal. De Antwerp-fans kirden van de pret. Wát een show.

Iedereen op het podium

We spoelen een klein uurtje door. Reclame, paar gastoptredens waarbij er wat ingedommeld wordt, u kent het wel. “Snel, het gaat weer beginnen.” Klaar voor deel twee van de show. Als een act écht goed is, verveelt-ie immers nooit. Goddelijke baltoets van Mbokani, lange spurt Lamkel Zé en in twee tijden - effe spannend maken, altijd goed voor de kijkcijfers - voorbij een grabbelende Pirard. 0-2 en match gespeeld. Al wat rood-wit was (en die zaten heus niet allemaal in het bezoekersvak) recht op de banken. Er werd ingebroken in het zendschema, het programma nu afbreken was zonde geweest. Aurelio Buta werd in het straatje gestuurd en foutief afgestopt, na twee assists mocht ook Gouden Stier Mbokani op het scorebord. Lamkel Zé zag dat het goed was en gunde z’n maatje ook even de spotlights alvorens gewisseld te worden. Het sein om iedereen op het podium te roepen. Mirallas maakte nog een korte acte de présence, stuurde de bal in de diepte waar ook Zinho Gano nog een doelpuntje meepikte.

Vrouwen en kinderen

Zo vrolijk het er bij de bezoekers aan toeging, zo groot was de tristesse bij Waasland-Beveren. De gastheren dropen met het schaamrood op de wangen af. ‘t Was vrouwen en kinderen eerst. Komt dat nog goed? W-B is de slechtste thuisploeg van allemaal dit seizoen. Ocharme 5 op 27 voor eigen publiek: dan is degradatie heel dichtbij. In plaats van aansluiting te vinden bij Oostende, Kortrijk en Eupen moeten de Waaslanders weer angstvallig achterom kijken. Cercle Brugge kan dit weekend zomaar langszij komen. Dat wil je niet zien gebeuren.

Antwerp daarentegen begint nu ook puntjes op verplaatsing te sprokkelen. 12 uit 9 matchen: da’s een goede middenmotor. De Great Old springt dankzij deze zege over Charleroi, Gent en Standard naar een tweede plaats. Zes matchen op rij zonder nederlaag nu. De Bölöni-Boys zijn helemaal op toerental. Zou Club dan tóch nog een uitdager krijgen? Volgende show: zaterdag, op de Bosuil tegen Eupen. Komt dat zien.