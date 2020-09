Lamkel Zé (even) naar Antwerpse B-ploeg: “Deze club is veel groter dan eender wie” MVS/XC

14 september 2020

06u57 1 Jupiler Pro League Zaterdagmiddag 15.30u. In Deurne-Noord verzamelt de wedstrijdselectie van Ivan Leko voor een laatste training, nadien, om 19.15u, gaat ze de bus op richting Hasselt. Antwerp FC gaat op afzondering met het oog op de match tegen STVV, maar doet dat zonder... Didier Lamkel Zé.

GEEN Didier Lamkel Zé bij @official_rafc vanmiddag tegen @STVV. Ivan Leko heeft het enfant terrible niet meegenomen, Lamkel Zé traint mee met de beloften vandaag.



Duidelijk sanctie om extrasportieve redenen. @hlnsport #stvvant pic.twitter.com/TM80Odor6z (MVS) © 📰(@ MichVergauwen) link

Not again... ‘t Is niet de eerste keer dat Lamkel Zé gestraft wordt. In het begin van dit seizoen werd het enfant terrible - die zijn kat stuurde naar fysieke en medische testen - al eens wekenlang naar de beloften verbannen. Ook gisteren trainde hij verplicht mee bij Antwerp B. Een strafbankje dat hij schijnbaar niet eens zo erg vindt, getuige z’n foto’s (en video’s) op Instagram. En nee, de Kameroener was niet geblesseerd. En gewoon niet goed genoeg om de 18 te halen? Haha, goeie grap. Nee, dit was een disciplinaire sanctie.



In de kleedkamer zijn ze Lamkel Zé, goede prestatie in de bekerfinale of niet, alweer grondig beu. “Als hij voor de training hoort dat we gaan lopen, draait hij zich om en gaat naar huis. Zogezegd ziek”, vertelt een speler ons. Ivan Leko is de mentaliteit van de aanvaller, die er heel de week ostentatief de kantjes afliep, duidelijk kotsbeu. “Deze club is veel, veel groter dan eender wie. Groter dan ik, groter dan elke speler. En mijn rol is om dat principe te verdedigen. Da’s duidelijk denk ik, niet?”, was het enige wat Ivan Leko erover kwijt wou. Niet veel, maar inderdaad wel duidelijk.

Aardige duit waard

Lamkel Zé zet zich boven alles en iedereen. Omdat hij van bovenaf beschermd wordt? Hij zou namelijk nog een aardige duit moeten opleveren. Maar of dat er op deze manier ooit nog van gaat komen... De fratsen van Didier zijn ondertussen haast niet meer te tellen. Knokpartijen met ploegmaats, frappante vieringen, domme uitsluitingen, zijn kat sturen naar verplichte testen... Van zelfkritiek nooit één spoor. Integendeel. “Als ik niet krijg wat ik vraag, is het gedaan hier”, vertrouwde hij begin dit seizoen een supporter toe. Die dat dan op Instagram zette. Dom en dommer. Hoe sneller deze rotte appel uit de Antwerpse fruitmand is, hoe beter. De Great Old kan het ook zonder Zé.

