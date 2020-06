Lamkel Zé deelt gesprek met fan: “Als ik niet krijg wat ik vraag, dan ben ik weg” XC

23 juni 2020

13u37 0 Antwerp Heeft Didier Lamkel Zé nog een toekomst bij Antwerp? De aanvaller postte vandaag op Instagram een gesprek met een fan, die de Kameroener smeekt te blijven. “Als ik niet krijg wat ik vraag, is het gedaan met Lamkel Zé hier.”

Gisternamiddag trainde Didier Lamkel Zé een eerste keer bij Antwerp FC. ’t Is te zeggen: bij de beloften van Stef Wils. De aanvaller stuurde eerder zijn kat naar enkele verplichte testen en onderzoeken en ontbrak tot nog toe op het trainingsveld. Vandaag gooide Lamkel Zé nog wat extra olie op het vuur. Zo publiceerde hij op Instagram een gesprek met een fan (intussen gewist), die vroeg of de aanvaller zich wil herpakken. “Helaas. Als ik niet krijg wat ik vraag, is het gedaan met LZ hier”, was het antwoord van Lamkel Zé.

De supporter antwoordde dat als hij het kon, hij zelf het geld zou geven. De man stelde zelfs voor een benefietactie met de fans te organiseren. “Het is niet aan jou om dat te doen. Als ze mij nodig hebben, dan zullen we praten”, reageerde Lamkel Zé. “Als het omgekeerde waar is, dan zal er nooit meer Lamkel Zé zijn hier. Ik heb geen enkel probleem met de coach. En de finale van de beker zit op dit moment niet in mijn hoofd”, aldus de Kameroener.

Hoe het verder moet met hem, en of hij volgende week meegaat op stage, blijft vooralsnog koffiedik kijken. Bij Antwerp geven ze verder geen commentaar op zijn situatie en bekijken ze het van dag tot dag.

Het gesprek met de fan:

