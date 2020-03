Laatste speeldag 1A en OHL-Beerschot achter gesloten deuren, bekerfinale uitgesteld en geen amateur- en jeugdvoetbal YP

12 maart 2020

10u57

Bron: Belga 14 Jupiler Pro League Ook het Belgisch voetbal zwicht om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Op aanraden van de FOD Volksgezondheid hebben de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en de Pro League donderdag beslist om alle wedstrijden van de slotspeeldag in de Jupiler Pro League, alsook de 1B-finale tussen OH Leuven en Beerschot achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. De bekerfinale tussen Club Brugge en Antwerp, die op 22 maart geprogrammeerd stond in Brussel, wordt uitgesteld naar een nog te bepalen datum.

De slotspeeldag van de reguliere competitie in 1A, de return van de promotiefinale in Leuven en Anderlecht-OHL in de Women’s Super League vinden dus gewoon plaats, maar wel zonder supporters. De maatregel geldt enkel voor komend weekend, aangezien de competitie nadien voor een tweetal weken stil ligt.

Het bekertoernooi blijft niet gespaard van uitstel. De bekerfinale van 22 maaart in het Koning Boudewijnstadion zal op een later moment plaatsvinden. Daarvoor is nog geen datum geprikt, al zal dat in samenspraak gebeuren met de lokale autoriteiten en finalisten Club Brugge en Antwerp. De finale van de Croky Cup brengt jaarlijks zo’n 40.000 supporters samen op de Heizel. “Volksgezondheid gaat voor”, klonk het bij Kirsten Willem, perswoordvoerder van Club Brugge. “Wij volgen hun beslissing, de tickets blijven geldig voor latere datum.”

Ook Antwerp heeft intussen al gereageerd. “Wij hebben als voetbalclub ook een maatschappelijke rol te vervullen, dus lijkt het ons logisch dat de Pro League deze beslissing neemt. Wij konden als voetbalclubs niet achterblijven op de maatregelen die in de rest van de samenleving worden genomen. We wachten nu verder overleg af met Pro League en KBVB over de timing voor de bekerfinale en de verdere afwikkeling van de competitie.”

Ook alle voetbalduels en trainingen bij jeugd en amateurs afgelast

De Belgische voetbalbond KBVB, taalvleugels Voetbal Vlaanderen en ACFF, en de Pro League hebben donderdag in overleg met de autoriteiten besloten om alle wedstrijden en trainingen bij de jeugd en amateurs af te gelasten. De maatregelen gelden zeker tot 31 maart voor het veldvoetbal, futsal en minivoetbal. De Franstalige ACFF maakte eerder donderdag al bekend zijn wedstrijden af te gelasten.

Alle activiteiten in het nationaal trainingscentrum in Tubeke (zoals trainingen, detectiedagen en activiteiten van arbitrage) worden tot nader order opgeschort. Ook de internationale toernooien voor de Belgische U17 en U19 (zowel jongens als meisjes) zullen niet doorgaan.