Laatste keer koekenbak 'met' Marc Coucke Philip Kevers

24 februari 2018

22u03 1 Jupiler Pro League Oostende won verdiend en dus was het naar goede gewoonte weer koekenbak aan het zeetje. Een laatste keer weliswaar met Marc Coucke aan het roer. Want die gaat zich naar eigen zeggen nu helemaal op Anderlecht 'smijten'. En STVV dan? De Limburgers mogen na deze nederlaag hun play-off 1 dromen helemaal opbergen en zich voorbereiden op die weinig aantrekkelijke play-off 2.

Oostende wilde met een klinkende overwinning en een avondje 'koekenbak' afscheid nemen van Marc Coucke, die voor de match uitgebreid werd gehuldigd. STVV, van zijn kant, wilde de drie punten pakken om een waterkansje op play-off 1 te behouden. Grote verrassingen waren er niet in beide opstellingen. Bij de thuisploeg startte Gano in de plaats van Zivkovic. Vandendriessche, terug uit blessure, nam zijn plaats terug in ten nadele van Jali. STVV-coach Jonas De Roeck pakte weer uit met een vijf mans defensie waarin Antunes en Kistiou de geblesseerden Teixeira en Dussaut vervingen. Wat moeten jullie nog weten? Het was verdomd ijzig koud en winderig daar aan het zeetje.

Maar beide ploegen startten met de intentie om er toch een warm avondje voetbal van te maken. En het vuur sloeg meteen in de pan toen Bjelica gebruik maakte van mistasten in de Truiense verdediging om het leer overhoeks naast Steppe in het mandje te deponeren. Zo was STVV na nog geen tien minuten voetbal al op achtervolgen aangewezen. De kanaries leken even van slag, moesten ook achteruit, maar kreeg een huizen grote kans toen De Sart zijn maat Chuba Akpom in het straatje stuurde. De huurling van Arsenal besloot echter te centraal en te zwak op William Dutoit.

De veelbelovende start kende echter geen vervolg. Beide ploegen verloren zichzelf in onnoemelijk veel slordigheden. STVV kreeg de bal, dat wel, maar deed er uiteindelijk niks mee. Oostende ving makkelijk op, en loerde op een snelle tegenstoot. Zo kabbelde de match rustig verder. Tot Legear een vrijschop tegen de kruising knalde. . De kustjongens vonden het nu allemaal welletjes en eisten de bal weer op. STVV wist het even niet meer. Eerste verkwanselde Akpala nog een kans van dichtbij. Maar dan kwam Bjelica weer piepen. De Serviër werd van op rechts perfect bediend door Canesin en knalde het leer zonder aarzelen en in de draai voorbij Steppe. 2-0. Oostende rook nu bloed en leet de Kanaries alle kleuren van de regenboog zien. Gelukkig voor de bezoekers was het snel rusten geblazen.

De tweede helft begon zoals de eerste was geëindigd. Al Oostende wat de klok sloeg! Eerst was er een geweldige kans voor Gano op aangeven van Canesin. Goutas bracht echter redding met zijn lijf. Even later was er weer een kans voor Gano. Maar nu mikte hij het leer over. Dan kreeg Vandendriessche alle tijd om in de zestien de bal aan te nemen en af te drukken. Deze keer lag Steppe goed plat. De 3-0 hing in de lucht. Maar net op dat moment kreeg STVV een niet te missen kans via Legear. Onbegrijpelijk toch dat die het leer van dichtbij pal op Dutoit knalde. Het illustreerde meteen nog maar 's het gebrek aan efficiëntie bij de kanaries.

Een euvel, trouwens, dat de ploeg uit Sint-Truiden al lang parten speelt. Toch gaf STVV zich niet helemaal gewonnen. Vooral Legear roerde zich als een duiveltje in het wijwatervat. Maar Oostende hoefde niet eens zijn beste voetbal te spelen om de bezoekers af te houden. Een kwartier voor tijd leek de match in zijn definitieve plooi te liggen. STVV kon niet meer, Oostende wou niet meer. Zo bleef het 2-0. STVV met de billen bloot, Oostende en Coucke aan het feest.

