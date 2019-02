Kylian Hazard schenkt Cercle met twee goals een punt tegen KV Oostende Luc Verweirder

23 februari 2019

21u32 0 Cercle Brugge CER CER 2 einde 2 KVO KVO KV Oostende Jupiler Pro League Cercle Brugge en KV Oostende blijven op zoek naar hun eerste zege van 2019. De West-Vlaamse burenstrijd bleef na een lauwe eerste en een beklijvende tweede helft op een gelijkspel steken. Kylian Hazard was de grote man bij Cercle, dat later vanavond mathematische zekerheid over het behoud in 1A hoopt te hebben. KV Oostende moet daar nog op zijn minst één week op wachten.

Bij Oostende ontbrak naast Vandendriessche (geschorst) ook de zieke Canesin, terwijl Cercle de geschorste Etienne miste en met Tormin een offensiever ingesteld alternatief inzette. Ook Kylian Hazard kreeg een nieuwe kans in de voorhoede. Het broertje van had zijn team na drie minuten altijd op voorsprong moeten brengen, maar alleen voor doelman Dutoit tilde hij het leer op de dwarsligger. Het doelraam hield Cercle een tweede keer van een voorsprong af voor de pauze, toen KVO-verdedigere Milovic een goeie actie van Hazard via de buitenkant van de paal in hoekschop devieerde.

Cercle deed voor de pauze te weinig met het veldoverwicht en liep een paar keer bijna op het mes van de Oostendse tegenaanval. Vroeg in de partij moest Nardi goed in de voeten van De Sutter, en bij de scherpste tegenprik mikte Sakala onbesuisd naast het lege doel. De Zambiaan bekocht zijn misser halfweg met een vervanging, net als Coopman die een hersenschudding had opgelopen. Verheyen bracht Nastic en Boonen in een poging de partij in evenwicht te brengen.

De voorsprong die Cercle halfweg had verdiend, kwam er even voor het uur. Niet toevallig was het Kylian Hazard, de bedrijvigste thuisspeler, die een schitterend driehoekje Cardona-Bruno-Tormin aan de tweede paal binnenliep (1-0). Lang duurde de Brugse vreugde echter niet. Taravel moest geblesseerd naar de kant en met zijn aanvoerder verloor Cercle ook zijn koelbloedigheid achterin. Binnen de minuut kopte de pas ingevallen Guri de gelijkmaker voorbij Nardi (1-1).

Vijf minuten later werd diezelfde Guri door Delacourt getorpedeerd in de zestien. Nardi keerde de elfmeter van Boonen, maar die trof in tweede instantie toch raak (1-2). Bij Oostende werd Faes meteen na de voorsprong uitgesloten na iets te driest inkomen op Mercier. Met tien man kon Oostende de voorsprong niet vasthouden. Opnieuw was het Kylian Hazard die een puike voorzet van Tormin afrondde (2-2).

Elk een punt, maar niemand gelukkig.