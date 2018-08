Kwam VAR onterecht tussen bij penaltyfase op Jan Breydel? VDVJ

27 augustus 2018

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 0

Anderlecht rekende zich éven rijk in minuut 78. Benoit Poulain haalde met een onbesuisde tackle Francis Amuzu neer op de rand van de zestien. Scheidsrechter Vertenten wees meteen naar de stip. Alleen kwam de scheidsrechter uiteindelijk terug op die beslissing. Op aangeven van videoref Boucaut, die Vertenten ook niet aanraadde om naar de beelden te gaan kijken. Nochtans is er discussie mogelijk of Poulains rechterbeen Amuzu niet raakt óp de lijn. Geen clear error, dus. En dus had Boucaut in theorie niet mogen tussenkomen bij de fase.