KVO-voorzitter over Amerikaanse overnemer: "Ze gaan een gigantische meerwaarde betekenen, mogelijk zelfs voor het Belgische voetbal"

17 januari 2020

13u21 2

Frank Dierckens verkoopt KV Oostende zo goed als zeker aan Pacific Media Group, een Amerikaans investeringsbedrijf dat voetbalclubs opkoopt en intensief met data werkt. “De deal is voor 95% rond. Financieel zijn we gered”, vertelde de KVO-voorzitter. “Die mensen zijn enorm geïnteresseerd om van KV Oostende een mooie ploeg te maken. Hoe we bij zo’n Amerikaanse gigant terechtkomen? Via Luc Devroe. Ik ben 100% zeker dat ik de club niet verkoop aan de eerste de beste buitenlandse investeerder. De manier waarop zij willen werken, is perfect. Zij zorgen voor het sportieve, daar ben ik minder gespecialiseerd in. Het is ook hun visie om met de jeugd te werken. Qua visie en werking was dit 100% wat ik voor ogen had”, vervolgde Dierckens. “Hun netwerk is enorm. Ze gaan straks een gigantische meerwaarde betekenen voor de club, en mogelijk zelfs voor het Belgische voetbal.” Dierckens behoudt zo’n kwart van de aandelen en behoudt in principe zijn functie als voorzitter. “We blijven een West-Vlaamse ploeg, maar met een Amerikaanse gigant op de achtergrond. En of Patrick Orlans CEO blijft? Daar hebben we eerlijk gezegd nog niet over gesproken, maar dat wordt moeilijk.”

