KVO voelt zich bestolen na VAR-moment: “Ze zullen wel weer tweeten” TTV

20 december 2019

23u05 0

Moord en brand in de catacomben na afloop van KV Mechelen - KV Oostende. De kustploeg voelde zich gepakt nadat de VAR de goal van Sylla niet toekende, daar waar de bal de doellijn mogelijk wel had overschreden. “Iedereen heeft het gezien, behalve de VAR”, meende coach Kåre Ingebrigtsen. “Deze match verdiende op 1-1 te eindigen, dan is het zeer ontgoochelend om zonder punten op de bus te stappen”.

Na de wedstrijd werd scheidsrechter Smet in de catacomben omsingeld door gans KVO. De spelers toonden hem de beelden met een minutenlange geanimeerde discussie als gevolg. “De ref zei dat de VAR dit gecheckt had, maar het ging wel heel snel”, aldus Wout Faes. “Ik begrijp dat ze dit niet honderd procent goed konden zien, maar het is nog maar eens een beslissing die in ons nadeel valt. Na dit weekend zullen ze wel weer tweeten dat ze verkeerd waren - dat is al vaker gebeurd. Jammer genoeg is er geen doellijntechnologie, want dat heeft ons punten gekost”.

Wouter Vrancken merkte na de match terecht op dat Malinwa ook wel een strafschop had kunnen krijgen - de fase waarbij Bataille Storm overeind liep was ook discutabel. KVO moet sowieso ook naar zichzelf kijken. De kustploeg verloor haar laatste zeven uitduels en kwam nu al vijf keer op rij niet tot scoren buitenshuis. Intussen is het al van 8 december 2018 geleden dat KVO nog eens de nul hield - meer dan een jaar tijd dus.

De fase:

Meer over KVO

sport

sportdiscipline

voetbal