KVO pakt belangrijke driepunter in streekduel tegen Kortrijk

20 januari 2018

21u57 0 Jupiler Pro League KV Oostende heeft met veel moeite afstand genomen van KV Kortrijk. De bezoekers waren in grote delen van de wedstrijd de betere ploeg, toch trok KVO dankzij goals van Lombaerts en Tomasevic aan het langste eind.

De streekderby tussen KV Oostende en KV Kortrijk was een 'must win' voor beiden. De thuisploeg hoopt het behoud zo snel mogelijk veilig te stellen, terwijl Kortrijk de volle buit moest pakken, wil het straks na de goeie reeks onder De Boeck nog in aanmerking komen voor play-off I.

Custovic bracht Canesin nog eens aan de aftrap. De Braziliaan kreeg het vertrouwen na zijn goeie invalbeurt tegen Genk. Door de afwezigheid van de geblesseerde Milic en de zieke Bjelica mocht Bossaerts voor het eerst dit seizoen in actie komen. Bij de bezoekers was er geen plaats voor De Smet in de basiself. Papazoglou zat na zijn uitleenbeurten aan Roda JC en Aalesunds voor het eerst weer op de bank bij KVK.

In een uiterst boeiende eerste helft nam Kortrijk de beste start. De Kerels domineerden, maar kwamen enkel via een knappe hakbal van Perbet in de buurt van een doelpunt. Tegen de gang van het spel in kwam Oostende via Tomasevic aan de overzijde wél op voorsprong. De ex-Kortrijkverdediger klom hoger dan Rougeaux en kopte de hoekschop van Banda tegen de touwen. Na de goal kwam KVO beter in de match. Musona raakte eerst nog de lat, maar na twintig minuten stond het toch 2-0. Lombaerts trapte de bal na een hoekschop in de kluts voorbij Kaminski, het eerste doelpunt voor de Bruggeling in Oostendse loondienst.

KVO ging achterover leunen en dat brak hen zuur op. In het slotkwartier werd de kustploeg helemaal zoek gespeeld door Kortrijk en mocht Oostende blij zijn dat het bij de aansluitingstreffer van Chevalier bleef. De Fransman mikte na balverlies van Siani netjes in de bovenhoek.

Berrier maakt rentree

Opvallende invaller bij KVO aan de rust: Berrier vierde drie maanden na zijn terugzetting naar de B-kern zijn rentree. Custovic hoopte zo meer vat op de match te krijgen, maar het was opnieuw Kortrijk dat het best van start ging. Een goed schot van Van Der Bruggen suisde net naast de winkelhaak, terwijl Lombaerts en Dutoit alle geluk kenden toen een poging van Chevalier tussen hen in bleef hangen en net niet tegen de touwen ging. Nog voor de 50ste minuut redde Dutoit spectaculair op een poging Ajagun. Eén keer kwam Oostende piepen. Musona trapte de bal over de ver uitgekomen Kaminski, maar Kumordzi redde op de lijn.

De Kortrijkse druk ging in het laatste wedstrijdkwart wat liggen, KVO kreeg opnieuw kansjes. Kaminski hield zijn ploeg recht op pogingen van Canesin en Tomasevic. De Boeck bracht De Smet en Papazoglou binnen de lijnen in de hoop alsnog een resultaat te halen, maar Kortrijk kwam niet meer aan grote kansen. Zo klimt KVO stilaan weg uit de degradatiezone en mag Kortrijk anderzijds zijn play-off I-droom stilaan opbergen.

