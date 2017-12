KVO met nooddefensie: Tomasevic, Lombaerts én Rozehnal onbeschikbaar

Tomas Taecke

15u37 0 BELGA Jupiler Pro League Adnan Custovic en KV Oostende zitten met de handen in het haar. Bovenop de schorsing van Tomasevic viel gisteren ook Lombaerts uit met een rugblessure. Op de koop toe vertoeft Rozehnal in Tsjechië om privéredenen.

Een ontspannen vrijdagavond wordt het alvast niet voor Adnan Custovic en zijn assistenten. Naast de schorsing van Tomasevic moet KVO ook nog eens Lombaerts en Rozehnal missen en dus moet men bij de kustploeg improviseren. Lombaerts sukkelt vooreerst met een rugprobleem. De sterkhouder moet rust nemen en kan zo goed als zeker niet in actie komen. Zijn beoogde vervanger Rozehnal reisde dan weer naar Tsjechië door privéomstandigheden. Dit maakt dat Oostende met Milic slechts één volwaardige centrumverdediger voor handen heeft die zijn strepen reeds verdiende in het A-elftal. Bossaerts zou in principe kunnen aantreden, maar ook hij miste enkele trainingsweken wegens privéredenen.

De belofteninternational trainde deze week dan wel weer mee, maar is allesbehalve wedstrijdfit nadat hij een tijdje rust nam omwille van mentale problemen. Blijft nog over: Rocky Bushiri, sinds dit seizoen bij de A-kern, maar nog geen ervaring op het hoogste niveau.

Custovic moet dus improviseren. Mogelijk wordt Brecht Capon voor de gelegenheid centraal uitgespeeld of zakt Kevin Vandendriessche een rij achteruit. Die laatste optie lijkt misschien nog de beste aangezien de Fransman in het verleden al depanneerde in het hart van de verdediging.

