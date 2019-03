KVO kwakkelt verder, nieuwe nederlaag tegen Eupen Tomas Taecke

30 maart 2019

21u50 0 KV Oostende KVO KVO 1 einde 2 EUP EUP KAS Eupen Jupiler Pro League Het gaat van kwaad naar erger met KV Oostende, dat al voor de dertiende keer op rij niet kon winnen. Na de vroege uitsluiting van Lombaerts bleek Eupen te sterk voor de zwalpende kustploeg.

De bezoekers uit Eupen begonnen het best aan de wedstrijd. Na handspel van Nastic mocht Garcia na zes minuten een strafschop nemen, maar Dutoit redde de elfmeter. Toch kwam het team van Makalele op voorsprong. Msakni trapte Eupen vlak voor het kwartier naar de verdiende 0-1. Het antwoord van Oostende bleef uit - Lombaerts werd zelfs rechtstreeks uitgesloten nadat hij met de studs op de bil van Ocansey terechtkwam. Tot grote onvrede van het thuispubliek haalde Broos De Sutter naar de kant voor De Bock, toch kwam KVO nog voor de rust langszij. De gelijkmaker van Canesin kwam in de slotfase uit de lucht vallen.

In het vierde kwartier van de match viel er niets te beleven, al nam opnieuw Eupen de controle over de wedstrijd. Met een welgemikte kopbal bracht Molina de bezoekers voorbij het uur een tweede keer op voorsprong. Ondanks de numerieke meerderheid slaagde Eupen er niet in die voorsprong uit te diepen. Oostende kwam opzetten, maar tot kansen kwam het niet. Zo kan de kustploeg voor een dertiende keer op rij niet winnen. Eupen neemt op zijn beurt een goeie start in play-off 2.

