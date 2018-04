KVO-doelman Dutoit bedankt fans na akelige botsing op Stayen: "Jullie gaven me de kracht om terug op te staan" Philip Kevers

29 april 2018

08u06 21 Jupiler Pro League Oostende slikte niet alleen een zure nederlaag op Stayen, in de slotminuut werd keeper William Dutoit na een lange verzorging ook nog naar het ziekenhuis gebracht. Daar wezen scans uit dat de doelman wellicht een lichte hersenschudding opliep. Ondertussen mocht Dutoit het ziekenhuis wel al verlaten.

Aanleiding was een botsing met zijn ploegmaat en verdediger Rocky Bushiri. Die reageerde na afloop bijzonder teneergeslagen. “Ik was geschrokken. Dit heb ik nooit eerder meegemaakt. Ik kreeg een por in de rug en kwam met mijn dijbeen op het hoofd van William terecht. Die leek even buiten westen. Maar gelukkig kwam hij snel weer bij. Hopelijk heeft hij niet teveel averij opgelopen.” Het Truiense publiek scandeerde minutenlang de naam van hun ex-keeper die met een nekbrace op een draagbaar werd afgevoerd maar toch nog de tijd vond om de spionkop even toe te wuiven. Dutoit liep een lichte hersenschudding op.

Ondertussen plaatste de doelman al een boodschap op Twitter voor de fans. "Ondanks de teleurstelling van het resultaat en de pijn van de botsing gaat het vandaag beter met mij. Bedankt voor al jullie boodschappen en steun. Een speciale dank aan alle aanwezige supporters gisterenavond. Ik besef vandaag nog meer waarom ik van jullie hou. Jullie gaven me de kracht om terug op te staan, maar de dokter raadde me dat niet aan. Ik zal snel terugkeren. Tot binnenkort."

