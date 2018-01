KVM pleit tevergeefs voor vrijspraak, topaankoop Beqiraj twee duels geschorst Redactie

30 januari 2018

17u11

Bron: Belga 0 Jupiler Pro League De Geschillencommissie van de KBVB heeft KV Mechelen-aanvaller Fatos Beqiraj een schorsing van twee speeldagen en een boete van 800 euro opgelegd. Malinwa, dat de vrijspraak vroeg, kan daardoor niet op de Montenegrijnse international rekenen in de uitmatch tegen Anderlecht (4 februari) en het cruciale thuisduel tegen Eupen (10 februari). Het is niet ondenkbaar dat de rode lantaarn in beroep gaat tegen het vonnis in de hoop Beqiraj zo speelgerechtigd te krijgen voor die degradatietopper.

In de slotfase van de match in Sint-Truiden (2-0) kreeg Beqiraj een rode kaart van Wesley Alen. Volgens zijn assistent deelde de Montenegrijnse spits een "brutale elleboogstoot uit ter hoogte van de borst, terwijl de bal niet in het spel was". "Violent conduct", oordeelde Alen.

Voor het Bondsparket was de actie "totaal onaanvaardbaar". "Beqiraj zoekt tot drie keer toe het contact. De derde keer is hij het beu en reageert hij met een daad van agressie", was de analyse van procureur Gilles Blondeau. Voor "het geheel van de feiten" vroeg het Bondsparket drie speeldagen schorsing en een boete van 800 euro.

KV Mechelen ging daarmee niet akkoord en vroeg zelfs de vrijspraak. "Zoals bij elke stilstaande fase is er contact tussen verdediger en spits. Dat wordt nooit gesignaleerd. Kotysch houdt Beqiraj vast, met zijn elleboog maakt hij zich vrij", legde secretaris Herman Stijlemans uit. "Er is helemaal geen sprake van 'brutaliteit, een stoot op de borst of laakbaar gedrag', zoals de ref in zijn verslag schrijft. Kotysch wilde in de slotminuten tijd winnen en heeft de scheidsrechter misleid. Daar moet onze topaankoop niet voor boeten, zeker niet nu KV Mechelen zich in een moeilijke positie bevindt."

Beqiraj volgde de clubsecretaris. "Ik wilde Kotysch niet blesseren, dan had ik hem wel in het gezicht geslagen. Als spits heb je continu dergelijk contact, maar ik ga toch ook niet altijd liggen. Ik zie de bal richting eerste paal gaan, maar hij houdt me vast. Met mijn arm maakte ik me los, waarop hij theatraal neergaat. Na 20 seconden stond hij opeens recht en kon hij voetballen", zei de 29-jarige Montenegrijnse international, die in zijn hele loopbaan nog nooit eerder rood kreeg. Op basis van dat goede disciplinaire verleden gaf de Geschillencommissie Beqiraj één speeldag schorsing minder dan het Bondsparket had gevorderd.