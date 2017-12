KVK en De Boeck stapelen thuizeges op: nu 4-1 tegen Waasland Beveren Luc Verweirder

22u01 2 BELGA Jupiler Pro League Sinds Glen De Boeck overnam van Anastasiou, stapelt KVK de thuiszeges op elkaar. Na Sint-Truiden en eerder deze week Antwerp in de beker, ging nu ook Waasland Beveren voor de bijl. Vooral Ouali (twee goals), Ajagun (goal en assist) en Van Der Bruggen (twee assists) gaven de winst gestalte. Kortrijk klimt daarmee in het klassement naast Lokeren naar de dertiende plaats. Waasland Beveren raakt zijn herfstdip niet te boven en blijft met 3 op 15 steken in de rechterkolom.

Aan het midweekse bekersucces tegen respectievelijk Antwerp en Eupen ging voor beide teams enige competitiemiserie vooraf. Kortrijk moest zich herpakken na de dreun in Anderlecht, Waasland Beveren keek terug op nederlagen tegen Club Brugge en Charleroi. Maar waar die beide verliespartijen tegen de top-twee van het klassement niet gepaard gingen met mindere prestaties van zijn spelers, werd het team van Clement in het Guldensporenstadion tijdens de openingsfase compleet verrast door de scherpe thuisaanvallen.



Na minder dan tien minuten keek Waasland Beveren al tegen een dubbele achterstand aan. Eerst kogelde Ajagun een afgeslagen hoekschop van net buiten het zestienmetergebied staalhard in de winkelhaak (1-0). Anderhalve minuut later stuurde Van Der Bruggen vanop eigen helft Ouali alleen op doel af en voelde Roef diens schot onder zich in doel verdwijnen (2-0). En vooraleer ze bij de bezoekers wakker schoten, mikte Van Der Bruggen een derde Kortrijkse kans slechts nipt naast en moest Roef een kopbal van Perbet van onder zijn lat wegduwen.



Waasland Beveren mocht blij zijn dat het niet numeriek in de minderheid kwam te staan toen Seck zijn elleboog in het gezicht van Van Der Bruggen plantte. Pas bij het ingaan van het derde kwartier stak ook Waasland Beveren de neus aan het venster. Na balverlies van Van Der Bruggen zeilde de poging van Camacho nipt aan de winkelhaak voorbij. Ampomah krulde een bal naar diezelfde winkelhaak, maar daar kopte Kovacevic het leer nog van de doellijn weg. Met Mmaee als diepe spits voor de onzichtbare Thelin, duwden de bezoekers het gaspedaal onmiddellijk na de pauze nog een beetje harder in. Maar ingrijpen hoefde Kaminski daarbij niet te doen, en nog voor het uur helemaal verstreken was gingen de boeken definitief dicht. Ajagun zette Ouali op de linkerflank netjes op weg naar Roef en naar zijn tweede treffer van de avond (zijn tweede ook van het seizoen). Luttele minuten eerder had Ouali ook nog de paal getroffen.



Net als tegen Sint-Truiden en Antwerp liet Kortrijk de teugels even vieren met die riante voorsprong op het bord. De ingevallen Tuur Dierckx kopte een door Moren verlengde hoekschop van Morioka binnen en bracht de spanning heel even opnieuw in de wedstrijd. Tot Chevalier met een enig mooie krul Roef een vierde keer het nakijken gaf.