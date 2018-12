KV Oostende vergeet STVV af te maken na knullige penaltymisser van Botaka



Tomas Taecke

26 december 2018

16u24 2 KV Oostende KVO KVO 1 einde 1 STV STV STVV Jupiler Pro League Geen driepunter voor KVO of STVV, toch stapt die eerste met het beste gevoel de winterstop in. De kustploeg leverde één van haar beste seizoensprestaties, terwijl de Truienaars met twee punten in drie matchen een slechte zaak doen met het oog op play-off I.

KV Oostende en STVV wilden beiden met een goed gevoel op vakantie. De Truienaars, in de running voor play-off I, keken aan tegen een één op zes. KVO achtte de achtpuntenkloof met Lokeren nog niet groot genoeg om over het behoud te kunnen spreken. Brys bracht dezelfde elf als tegen Kortrijk op de mat, terwijl Verheyen Dutoit de kans gaf tussen de palen. Faes begon uitzonderlijk op het middenveld. Voor de thuisploeg kon de match niet slechter beginnen. Nadat Boli al eens alleen mocht afgaan op Dutoit, lukte Botaka al na vier minuten de openingsgoal. De rechterflank zag hoe de bal in het geharrewar voor zijn voeten viel en trapte hard voorbij de ex-doelman van STVV in doel.

Eens wakkergeschud nam KVO de match in handen, maar verder dan een gemiste kans van Boonen kwam de kustploeg niet. Aan de overzijde liet Milovic zich halverwege de eerste helft té makkelijk in de luren leggen door Kamada. De Kroaat was genoodzaakt een strafschop te veroorzaken, maar die werd door Botaka bijzonder knullig gemist. De Nederlander nam geen aanloop - à la Aduriz van Bilbao volgende week - en trapte pardoes in de handen van Dutoit. Voorbij het halfuur was het aan de overzijde wel raak. De Bock reageerde sneller dan Steppe en kopte de bal op aangeven van Vandendriessche tegen de touwen.

Ook na de pauze schoot STVV het best uit de startblokken. Plots stond Kamada oog in oog met Dutoit, maar de Japanner talmde te lang. Na tien minuten wou gans KVO een strafschop toen Zivkovic van de sokken werd gelopen, maar noch scheidsrechter Van Damme noch de VAR zagen het zo. KVO drong aan: eerst redde Steppe de harde knal van Canesin, in de herneming mikte Tomasevic naast. De beste kans was voor Vandendriessche, die zijn goeie plaatsbal op de paal zag belanden. STVV speelde belabberd, Boonen zag zijn doelpunt afgekeurd worden wegens buitenspel.

Oostende speelde één van zijn betere matchen, STVV misschien wel zijn slechtste. Toch moest Dutoit acht minuten voor het einde alles uit de kast halen om een tegendoelpunt van De Norre te voorkomen. In de slotfase vergat Van Damme, die geen goeie indruk maakte, Acolatse nog rood te geven voor een soort van kopstoot. Scoren lukte KVO niet meer, ook al was de zege meer dan verdiend geweest. Botaka liet dan wel knullig de 0-2 liggen, toch stond er vanmiddag maar één ploeg op het veld.