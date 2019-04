KV Oostende pakt ook de scalp van Beerschot-Wilrijk na goals Coopman en Vanlerberghe Tomas Taecke

06 april 2019

19u44 0 KV Oostende KVO KVO 2 einde 1 BSW BSW Beerschot Wilrijk Belgisch voetbal KV Oostende weet weer wat winnen is. Na de zege in Charleroi klopte het zaterdag ook Beerschot-Wilrijk na goals van opnieuw Coopman en Vanlerberghe.

’t Was geen play-off 2-wedstrijd die verveelde, KV Oostende tegen Beerschot-Wilrijk. In een opwindende eerste helft regende het doelkansen aan beide zijden. Placca opende na twintig minuten de score en mikte ook nog eens tegen de lat en Ondoa. Aan de overzijde was Sakala twee keer dicht bij de gelijkmaker en mikte ook De Sutter net naast. Coopman was net als woensdag in Charleroi wél trefzeker. De middenvelder zorgde tien minuten voor de pauze voor de gelijkmaker.

Na de rust nam KV Oostende de bovenhand. Coopman pakte uit met een fantastisch vluchtschot, maar zijn knal belandde op de lat. Vandendriessche zag zijn goal vervolgens afgekeurd worden na handspel. In de 80ste minuut kreeg KVO toch wat het verdiende. Na handspel van Grisez in de grote rechthoek trapte Vanlerberghe een elfmeter tegen de touwen - finaal goed voor de tweede opeenvolgende zege van de kustploeg.