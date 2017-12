KV Oostende laat unieke kans liggen, Gano antiheld met strafschopmisser Tomas Taecke

Bron: Eigen berichtgeving 0 BELGA Jupiler Pro League Zelden was KV Oostende zo ongelukkig na een gelijkspel buitenshuis. De kustploeg kon gisteren een gouden zaak doen in het klassement, maar Penneteau besliste daar in een dol slotkwartier in zijn eentje anders over.

"Dit is het beste Charleroi ooit", sprak Mehdi Bayat deze week in de Waalse kranten. Een uitspraak die kan tellen, al staven de kleine kloof met Club Brugge en de 12 op 12 de straffe woorden van de voorzitter enigszins. Zijn collega Marc Coucke ontbrak in het zwarte land. Hij die als geluksbrenger al zes matchen met succes plaatsnnam tussen de eigen fans, vertoefde in het buitenland. 'Le Sporting' kon zijn tweede plaats extra verstevigen, terwijl Couckes 'weireldploegsje' na vijf matchen zonder nederlaag weer mocht dromen van play-off I. De opener van de 17de speeldag was een must-win dus voor de twee ploegen van het moment, maar dat was er voor de rust niet aan te zien. Met twee teams die teren op een goeie organisatie en het veelal in de omschakeling doen, zat alles zoals verwacht goed vast. De hoofdrol was dan ook lange tijd voor ref Verboomen, die floot bij het minste contact en de drie verdedigers van KVO overbodig geel gaf. Uitgespeelde kansen waren er niet, tot Mambourg op slag van rust door zijn dak ging: voorzet Nurio, knappe volley Tainmont en Charleroi een stap dichter bij alweer een driepunter.

De Carolo's ontsnapten al vroeg in de tweede helft aan een strafschop toen Verboomen, die nochtans graag op zijn fluit blaast, geen overtreding zag in de duw van Nurio op Capon. Toch herstelde KVO het evenwicht. Via een knappe dribbel en een 'patat' in de verste bovenhoek, getekend Musona. De kustploeg ging door op haar elan en kreeg vooral in het slotkwartier alle kansen om drie levensbelangrijke punten te pakken, alleen was dat buiten Penneteau gerekend. Eerst hield hij de doorgebroken Zivkovic van de 1-2, vervolgens stopte hij een strafschop van Gano. En ook toen Bjelica én Zivkovic nog eens voor hem verschenen in de extra tijd, hield de doelman een punt thuis. Van een gemiste kans gesproken voor Oostende, dat play-off I ondanks de zesde competitiematch op rij zonder nederlaag stilaan mag vergeten.

