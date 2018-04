KV Oostende kan opnieuw niet winnen: STVV maakt 2-0-achterstand goed aan de kust Filip Kevers

15 april 2018

21u49 2 Jupiler Pro League Oostende en STVV namen elk een helft voor hun rekening en scoorden daarin ook elk twee doelpunten. Zo werd het dus 2-2. Een uitslag waar beide ploegen eigenlijk weinig mee opschieten.

Oostende - STVV was in de eerste helft een kopie van de vorige twee ontmoetingen. De kustjongens hadden het tien minuten moeilijk, maar speelden de Kanaries daarna van het kastje naar de muur en via twee keer Zivkovic liepen ze ook verdiend uit tot 2-0. Daar mocht STVV gezien het aantal kansen voor Oostende nog best tevreden mee zijn.

De 150 meegereisde geel-blauwe supporters zagen de bui al hangen. De hemelsluizen gingen ook echt open. Maar STVV ging tegen de verwachtingen in niet kopje onder. Integendeel. De mannen van coach Jonas De Roeck kwamen sterker uit de kleedkamer en dicteerden nu de richting van het spel. Echt uitgespeelde kansen speelden ze nochtans nauwelijks bij elkaar. En dus probeerden ze het van op afstand. Met succes. Eerst lukte De Sart de aansluitingstreffer toen hij het leer via de binnenkant verste paal binnenknalde. En vijf minuten voor tijd lukte Botaka zowaar de gelijkmaker met een mooie krul. Bourard had zowaar nog de winning-goal aan zijn voet, maar hij mikte ver over. Zo bleef het bij 2-2.

Coach Jonas De Roeck was niet mistevreden met het gelijkspel. "We startten sterk, vergeten te scoren, en krijgen vervolgens twee keer het deksel op de neus. Een domper was het", gaf De Roeck toe. "Maar de rust deed ons goed. Ik stuurde bij, wees de jongens op hun capaciteiten en vroeg hen tot het einde door te duwen. Dat hebben ze goed gedaan. Alleen spijtig dat we op een haar de 2-3 missen. Maar een 2-2 stemt mij zeker ook tevreden, zeker hier in Oostende, wat voor iedereen een moeilijke verplaatsing is."

Aan de overkant noemde Adnan Custovic het gelijkspel een logische uitslag. "In de eerste helft waren we bijzonder efficiënt. STVV kwam blijkbaar met nieuwe moed uit de kleedkamer. De eerder gelukkige aansluitingstreffer via De Sart was volgens mij het sleutelmoment. STVV tankte daaruit vertrouwen, wij trokken ons te ver terug. De 2-2 hing in de lucht en kwam er ook. Al bij al een uitslag waar ik me in kan vinden."