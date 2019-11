KV Oostende geeft broodnodige zege weg in slotseconden



09 november 2019

22u21 0 KV Oostende KVO KVO 2 einde 2 MOU MOU Excel Moeskroen Jupiler Pro League KV Oostende heeft het nog maar eens geflikt. De kustploeg leek op weg naar de eerste zege sinds 24 augustus, maar gaf in de extra tijd alsnog twee punten weg.

Traditiegetrouw nam KV Oostende geen al te beste start in een thuisduel dat absoluut gewonnen moest worden. Moeskroen toonde zich meteen een pak sterker dan de kustploeg, wat resulteerde in een aantal goeie kansen. Na gestuntel van Bataille en Sané mocht de bezoekende spits Omoigui alleen op Dutoit afgaan, maar de aanvaller trapte naast. Boya was er nog eens dicht bij met een kopbal, Faes veegde de poging van Osabutey in extremis weg voor doel. Oostende probeerde, maar ’t was allemaal veel te slordig. Toen Sakala en Canesin op hun beurt een kans kregen, ontbrak zoals vaker de overtuiging en kwaliteit om KVO op voorsprong te brengen. Ondanks een duidelijk niveauverschil klom de thuisploeg op slag van rust toch op voorsprong. Vasic deed te weinig op de trap van Jonckheere, waardoor Sakala KVO in de rebound naar de 1-0 kon koppen. Alle hens aan dek meteen aan de overzijde, waar Dutoit op slag van rust met een goeie parade Omoigui van de gelijkmaker hield. Een ietwat gevleide voorsprong van KVO, dat maar 30 procent balbezit had in de eerste helft. Bij de kustploeg was men daar niet rouwig om.

Weinig opwinding na de rust, waar Moeskroen nauwelijks in de buurt van Dutoit kwam. Oostende was dan weer niet bij machte om de Henegouwers pijn te doen in de omschakeling. Eén keer kon Hjulsager vrij zijn kans gaan in de grote rechthoek, maar hij mikte over. Aan de overzijde kwam er plots wél een doelpunt uit de lucht vallen. Eerst werd de treffer van de pas ingevallen Perica nog afgekeurd, maar na tussenkomst van de VAR mocht Moeskroen toch aan het feest. Alles te herdoen dus voor KVO, dat rond die tijd zag hoe Cercle en Waasland-Beveren beiden hun wedstrijd winnend hadden afgesloten. Een kwartier voor inrukken pleitte de VAR in het voordeel van KVO, dat na handspel van Queiros een strafschop kreeg. Skulason miste niet, Oostende snel opnieuw op voorsprong. Vijf minuten later kon Sakala het helemaal afmaken. De doorgebroken Zambiaan stuitte evenwel op doelman Vasic, waardoor het nog tien minuten bibberen was voor de kustploeg. Dutoit moest alles uit de kast halen op een knal van Boya, die in de slotfase ook nog twee keer over trapte. De beste kans was nog voor Osabutey, die zag hoe de teruggekeerde Faes en Sané in extremis redding brachten. Net toen Oostende dacht dat de eerste zege sinds 24 augustus binnen was, lukte Perica in de 93ste minuut alsnog de gelijkmaker. KVO wint zo weer niet, voor de tiende keer op rij al.

