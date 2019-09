KV Oostende en Antwerp delen de punten, Great Old zag twee goals afgekeurd SJH/AB

21u49 1 KV Oostende KVO KVO 1 einde 1 ANT ANT Antwerp Jupiler Pro League Antwerp dacht aan wandeltempo een driepunter mee te graaien aan de kust, maar dat was buiten een strijdvaardig Oostende gerekend. De Great Old kwam goedkoop op voorsprong, maar voor de eerste keer dit seizoen wist het die niet te consolideren. De hardnekkige wind blies een handvol zand in de Antwerpse motor.

De mot zit er een beetje in. Na een slordige bekerprestatie tegen Lokeren, liet Antwerp ook in Oostende niet zien tot wat het echt in staat is. Zonder echt de forcing te voeren kreeg Antwerp alweer een voorsprong in de schoot geworpen. Sakala tackelde roekeloos in de zestien en nam Buta mee. Refaelov, Mirallas en Mbokani hadden een woordenwisseling over wie er mocht trappen. Uiteindelijk trapte de Congolese topschutter nummertje zeven tegen de netten. Antwerp schakelde gelijk over in controlemodus. Bölöni had zich donderdagavond nog maar boos gemaakt op zijn aanvallers. In de bekermatch tegen Lokeren lieten Mbokani en co het na om de match af te maken. Eenzelfde scenario drong zich op. Antwerp kreeg ruimte om er eentje bij te doen, maar speelde het slecht uit. Het trapte voor rust maar twee keer naar doel en die ene bal tussen de palen, ging er ook in. Lesje nog niet geleerd dus, maar de Great Old kwam er in eerste instantie mee weg. Met dank aan KVO. Sakala trapte een huizenhoge kans ver naast en Sylla kopt van dichtbij op de paal.

We vermoeden dat Bölöni zich tijdens de rust opnieuw opwond, maar het haalde niets uit. Ook in die tweede helft liet Antwerp veel te veel begaan. Het leek te wachten op een flits van één van de kleppers voorin, maar die verdwenen om beurten uit een tijdje uit de wedstrijd. Oostende kende deze keer geen genade. Bolat had de nodige moeite met een kopbal van Sylla en Sakala kon deze keer niet meer missen. Zo stond het 1-1 met nog een halfuurtje te gaan. Mirallas scoorde haast binnen de minuut tegen, maar de VAR herriep die goal terecht voor een duwfout van Mbokani.

Antwerp liet veel te veel ruimte tussen de linies. Oostende kreeg de kans om op voorsprong te komen, maar Bolat hield Sakala met de voet van de 2-1. Bölöni verloor zijn geduld en haalde nog voor het slotkwartier Mirallas en Refaelov naar de kant. Hij rekende op Rodrigues die in zijn vorige twee duels in Oostende scoorde en op de linker van Miyoshi die al punten opleverde in Anderlecht. Deze keer was het plan B niet goed genoeg.

Antwerp vond geen versnelling hoger meer en slaagde er niet in Oostende nog echt achteruit te duwen. Collectief en individueel bleef de Great Old onder de maatstaf van de voorbije weken. Zo morste de elf van Bölöni na een 6 op 6 nog eens met punten en valt het weer net buiten de top drie. Voor de test van volgende zondag tegen Standard kunnen ze op de Bosuil maar best eens de puntjes op de i zetten. Oostende knoopte na een 0 op 6 dan weer aan met een resultaatje.

