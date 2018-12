KV Oostende doet zaakje na treffer Canesin en duwt Lokeren dieper in de put Tomas Taecke

08 december 2018

21u43 0 KV Oostende KVO KVO 1 einde 0 LOK LOK KSC Lokeren Jupiler Pro League Het was niet om aan te zien, maar daar maakt men zich bij KV Oostende weinig zorgen om. De kustploeg lijkt na de nipte zege tegen Sporting Lokeren gered, terwijl de Waaslanders na dit weekend hekkensluiter zijn.

’t Was zowel voor KV Oostende als Sporting Lokeren een must-win wedstrijd in een kletsnatte Versluys Arena. De problemen van de Waaslanders zijn gekend, terwijl de komst van Lokeren bij de kustploeg aangestipt stond als dé wedstrijd waarin Oostende zich voor goed van alle degradatiezorgen ontdoen. Verheyen liet De Bock en Milovic op de bank, Lombaerts en Boonen kregen het vertrouwen. Bij Lokeren verving Joher de geblesseerde De Ridder. Het openingskwartier had weinig of niets om het lijf. In de zestiende minuut moest Marecek na knullig inleveren van doelman Ondoa altijd de score openen, maar de middenvelder kon zijn poging vanop een tiental meter niet kadreren. KVO nam in de eerste helft de bovenhand, maar dreigen zat er niet in. In een matige eerste helft slaagde noch Lokeren noch Oostende erin een bal tussen de palen te krijgen, totdat Coopman in de 44ste minuut vanop de baklijn te slap in de handen van De Wolf trapte. De eerste helft was volledig voor KVO, maar een gebrek aan kwaliteit belette de thuisploeg gevaarlijk te zijn.

Net als voor de pauze nam KVO ook in de tweede helft de bovenhand. Boonen zorgde voor de eerste dreiging van Oostende in de match, maar zijn kopbal kon De Wolf niet verontrusten. Het niveau was dramatisch. Lokeren toonde waarom het helemaal onderin staat, terwijl KVO ondanks het veldoverwicht geen enkele uitgespeelde kans bijeen voetbalde. Halverwege de tweede periode kende het team van Sollied een betere periode, maar ook daar kwam niets uit voort. Twintig minuten voor inrukken kwam de openingsgoal uit de lucht vallen. Uitgerekend in zijn 200ste wedstrijd trapte Canesin de bal na een onorthodox één-tweetje met Zivkovic keihard tegen de touwen.

In het slotkwartier moest Lokeren komen, maar KVO hield alles netjes dicht. Voetballend stelde het weinig voor, wél moet gezegd dat de kustploeg op het flatertje van Ondoa na niets weggaf in de ganse wedstrijd. De kustploeg wist haar enige kans anders dan Lokeren in een doelpunt om te zetten, waardoor Verheyen en co zich dit seizoen geen zorgen meer hoeven te maken. De zorgen bij Lokeren zijn er na de stuntzege van buur Waasland-Beveren niet kleiner op geworden, integendeel. KVO-Lokeren was een match om snel te vergeten, maar wel eentje waarin de thuisploeg aan het langste eind trok.

