KV Oostende denkt aan Jordi Vanlerberghe Tomas Taecke

27 april 2018

08u21 0 Jupiler Pro League Naast Colin Coosemans heeft KV Oostende ook diens goeie vriend Jordi Vanlerberghe (21) op de radar. De polyvalente middenvelder kwam na zijn vertrek uit Mechelen nauwelijks aan spelen toe in zijn eerste seizoen bij Club Brugge en staat op het lijstje van de kustploeg.

KV Oostende denkt niet alleen aan afromen, ook bewandelt het op inkomend vlak diverse pistes. Zo denkt de kustploeg niet onlogisch en net zoals veel eersteklassers aan Jordi Vanlerberghe, momenteel overbodig bij Club Brugge. De gewezen jeugdinternational is geen onbekende voor toekomstig trainer Gert Verheyen, die samen met voorzitter Callant en sportief directeur Broos op zoek moet naar jonge, liefst verstandige aanwinsten die bij voorkeur de Belgische nationaliteit hebben. Afwachten of KVO de denkpiste straks omzet in een concreet bod. In het geval van Coosemans liggen beide partijen wat dat betreft nog heel ver uit elkaar en het is de vraag of Club Brugge Vanlerberghe voor een prikje van de hand zal doen. De Bruggelingen betaalden begin dit seizoen immers bijna 2 miljoen euro aan Mechelen, een som die KV Oostende allesbehalve zal neertellen. Voorzitter Callant meende begin deze week in een interview dat Oostende geen spelers zal huren, maar als de club straks Vanlerberghe wil inlijven, wordt dit wellicht de enige mogelijkheid.

Afwachten wat de speler zelf wil, aangezien hij door zijn profiel en geringe aantal speelminuten bij Club (zes optredens dit seizoen) ongetwijfeld op het lijstje van de meeste niet G5-clubs staat. Dat zijn makelaar begin deze week Gert Verheyen en Franky Van der Elst in Oostende liet tekenen, kan mogelijk in het voordeel van de kustploeg spreken.