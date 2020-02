KV Oostende boekt verlossende zege en ziet Cercle weer wat kleiner worden in de achteruitkijkspiegel TTV

01 februari 2020

21u55 2 KV Oostende KVO KVO 1 einde 0 STV STV STVV Jupiler Pro League Feeststemming in Oostende, waar de kustploeg na vijf nederlagen op rij een langverwachte zege boekte. Een overwinning die behoudens ongelukken gelijk staat aan het behoud - een tienpuntenkloof met Cercle Brugge kan KVO eigenlijk niet meer uit handen geven.

Nog maar eens de match van de waarheid voor KV Oostende zaterdagavond, bij wie nieuwkomer Niane voorin mocht debuteren. Vandendriessche keerde terug uit blessure, ook voor Hjulsager was er een nieuwe basisplaats. Bij STVV hield Kostic vast aan de elf namen die onder zijn bewind zes op zes pakten tegen KV Kortrijk en Moeskroen. Oostende startte het best en zag al snel twee doelpunten afgekeurd. Niane werkte twee keer beheerst af, maar stond telkens buitenspel. Tussenin liet Sakala een mooie kans onbenut en trapte Colidio aan de overzijde net over na een knappe individuele actie. Ook De Bruyn kon nog eens dreigen voor de bezoekers, maar de vrijstaande Truienaar besloot te slap om Dutoit te verontrusten. Dat Cercle Brugge halverwege op achterstand stond in Eupen, was een geruststelling voor de kustploeg.

Opwinding na vijf minuten in de tweede helft. Al dan niet bewust handspel van Bushiri, die in de eerste helft al goed wegkwam met geel na een handgemeen met Hjulsager, bleef onbestraft. Kort voor het uur zette Sakala zich goed door. Oog in oog met Steppe trapte de Zambiaan de bal hard in de benedenhoek. Derde keer goeie keer, KVO verdiend op voorsprong. ’t Zag er enkele minuten later bijna nog beter uit voor de kustploeg, maar zowel Niane als Sakala kregen de bal nogal onbegrijpelijk niet tegen de touwen.

Enigszins hersteld van de opdoffer trok STVV meer en meer het laken naar zich toe. Echte kansen vloeiden daar niet meteen uit voort, terwijl Oostende mikte op die ene rake counter. Eén keer was Suzuki dicht bij de gelijkmaker, maar hij mikte het geweerde schot van linksachter Sankhon net naast. Diezelfde Sankhon miste kort voor tijd nog een goeie kans. Kort daarop werd Bushiri met enige vertraging dan toch uitgesloten na een slag tegen het hoofd van Milovic. De laatste kans was voor Colidio, maar Dutoit ging goed plat.

Oostende kan eindelijk weer winnen, een belangrijke driepunter die hen nu een voorsprong van tien punten op Cercle Brugge bezorgt. De kustploeg lijkt uit de zorgen, nu is het wachten totdat de overnamedeal van het Amerikaanse Pacific wordt afgerond.