KV Oostende boekt tweede zege op rij tegen OHL, al was hoofdrol voor afwezige VAR: “De scheids wordt gepakt door zijn collega” TTV/HML/ABD

19 september 2020

18u52 5 KV Oostende KVO KVO 3 einde 1 OHL OHL OH Leuven Jupiler Pro League Tweede zege op rij voor KV Oostende: 3-1 na een boeiende wedstrijd. Sakala (2x) en Gueye waren de doelpuntenmakers van dienst voor de Kustboys. En ook de (afwezige) VAR speelde een hoofdrol.

De Kustboys van coach Alexander Blessin startten goéd. Met overgave en overwicht. Toch was het OHL dat de eerste open kans versierde. Henry werd de diepte ingestuurd en zou de netten ook laten trillen. Alleen vlagde ref Dierick de actie van de OHL-spits af voor offside nog vóór hij scoorde. Een vreemde beslissing, want Henry vertrok wel degelijk vanop de eigen helft. Er kwam géén VAR-tussenkomst - de videoref kampte met technische problemen. Toen KVO-verdediger Hendry Sowah enkele minuten later onderuit maaide in de zestienmeter, floot Dierick géén penalty en kwam de VAR weer niet tussen. Marc Brys geloofde zijn ogen niet.

“Als je zo gepakt wordt door je collega, dan zou ik als scheidsrechter heel boos zijn”, reageerde de coach van OHL. “Onze match was dramatisch - heel slecht. Je verdient niet om te winnen, maar aan de andere kant hebben we een geldige goal gemaakt (Hubert stopte na het fluitsignaal wel reeds met spelen, red.) en een overduidelijke penalty niet gehad. De lijnrechter zette de scheids serieus in de wind. Het is geen excuus, want we verdienden om te verliezen. Wél had de situatie anders kunnen zijn.” Ref Dierick mocht achteraf niet reageren.

(Lees verder onder de foto)

Dat kon KV Oostende echter worst wezen. De goed voetballende Kustboys kwamen verdiend op voorsprong via Sakala. De Zambiaanse aanvaller prikte net na de rust ook de 2-0 binnen na knap samenspel met spitsbroer Gueye. KVO op weg naar een verdiende zege. Op het uur nam Gueye alle twijfels weg met een heerlijke streep (3-0). Maertens milderde nog voor OH Leuven (3-1), maar zijn doelpunt kwam te laat. KV Oostende springt (voorlopig) naar de zevende plek met acht punten, evenveel als OH Leuven.

KVO-coach Blessin na 8 op 12: “60 fantastische minuten”

KV Oostende swingt weer - met dank aan coach Alexander Blessin. “Mijn voetbalfilosofie is duidelijk en het systeem slaat aan”, aldus de Duitser na de verdiende thuiszege tegen OH Leuven. “Ik ben een beetje boos over de laatste 15 minuten, maar ok…”, aldus Blessin. “Eens gekalmeerd moet ik vooral tevreden zijn over onze zestig fantastische minuten. Dat de VAR niet werkte? Tja, wat kan ik ervan zeggen. Als de scheidsrechter geen strafschop geeft, dan zal hij dat wel zo gezien hebben”.

KVO begon aan het seizoen met nederlagen tegen Beerschot en Charleroi, maar verloor sinds de derde speeldag niet meer: “Het systeem slaat aan. De structuur binnen de club is duidelijk, mijn manier van voetballen en filosofie ook. Van elke wedstrijd proberen we het beste te maken - onze benadering is altijd heel positief”.

Matchwinnaar was Fashion Sakala, die zijn eerste seizoenstreffers liet optekenen: “Het is weer leuk om voor Oostende te voetballen”, lachte de Zambiaan. “Vorig seizoen heb ik er negen gemaakt, nu wil ik sowieso beter doen”.

Blessin gaf zijn spelers prompt twee vrije dagen na de tweede seizoensoverwinning. Pas over negen dagen volgt de volgende wedstrijd in en tegen Genk, een mooie uitdaging voor de herboren kustploeg.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.