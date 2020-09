KV Oostende boekt tweede zege op rij tegen OH Leuven, (afwezige) VAR speelt hoofdrol ABD

19 september 2020

18u07 4 KV Oostende KVO KVO 3 einde 1 OHL OHL OH Leuven Jupiler Pro League Tweede zege op rij voor KV Oostende: 3-1 na een boeiende wedstrijd. Sakala (2x) en Gueye waren de doelpuntenmakers van dienst voor de Kustboys. En ook de (afwezige) VAR speelde een hoofdrol.

De Kustboys van coach Alexander Blessin startten goéd. Met overgave en overwicht. Toch was het OHL dat de eerste open kans versierde. Henry werd de diepte ingestuurd en zou de netten ook laten trillen. Alleen vlagde ref Dierick de actie van de OHL-spits af voor offside nog vóór hij scoorde. Een vreemde beslissing, want Henry vertrok wel degelijk vanop de eigen helft. Er kwam géén VAR-tussenkomst - de videoref kampte met technische problemen. Toen KVO-verdediger Hendry Sowah enkele minuten later onderuit maaide in de zestienmeter, floot Dierick géén penalty en kwam de VAR weer niet tussen. Marc Brys geloofde zijn ogen niet.

Dat kon KV Oostende echter worst wezen. De goed voetballende Kustboys kwamen verdiend op voorsprong via Sakala. De Zambiaanse aanvaller prikte net na de rust ook de 2-0 binnen na knap samenspel met spitsbroer Gueye. KVO op weg naar een verdiende zege. Op het uur nam Gueye alle twijfels weg met een heerlijke streep (3-0). Maertens milderde nog voor OH Leuven (3-1), maar zijn doelpunt kwam te laat. KV Oostende springt (voorlopig) naar de zevende plek met acht punten, evenveel als OH Leuven.



