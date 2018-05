KV Oostende boekt ruime zege op het veld van Eupen Alain Ronsse

12 mei 2018

22u10 2 Eupen EUP EUP 0 einde 4 KVO KVO KV Oostende Jupiler Pro League KVO heeft zijn laatste uitmatch van het seizoen afgesloten met ruime winst. Kort voor en kort na de rust scoorden Zivkovic en Musona en terwijl Eupen vruchtloos op zoek ging naar een tegendoelpunt, dreven Rezaian en Gano de eindcijfers op tot 0-4.

Om 18.37 uur passeerden we, ter hoogte van Boutersem, de spelersbus van Club Brugge. Onze gedachten dwaalden af naar Timmy Simons. Onderweg naar de omgeving van Luik voor zijn laatste afzondering als speler. Iets minder dan anderhalf uur later, in het Kehrwegstadion, ging het over een andere diepe dertiger. Daar werd, vlak voor de aftrap van de match tegen KVO, bekendgemaakt dat Luis Garcia door de fans van Panda's voor de tweede opeenvolgende keer verkozen werd tot speler van het seizoen. Via een opgenomen boodschap - de aanvoerder bevindt zich al enkele weken in Spanje op trainerscursus - bedankte Garcia het publiek. Simons en Garcia: twee voorbeelden inzake professionalisme met hoofdletter P.

De wedstrijd dan. Vermits PO 2 voor Eupen en Oostende niets meer te betekenen heeft, mocht daar niet veel worden van verwacht en het werd inderdaad een mager beestje. Het kan de spelers niet eens kwalijk worden genomen.

KVO dwong in de eerste helft de beste kansen af. Niasse een paar keer goed tussen, maar de 'Lange Wapper' van Eupen moest zich vlak voor de rust gewonnen geven. Zivkovic deponeerde een terugkaatser van Canesin in doel. Ref Laforge raadpleegde wel de VAR vooraleer het doelpunt toe te kennen.

Kort na de rust zag Musona doelman Niasse slecht opgesteld en maakte van op de flank 0-2. De bal had de doellijn al overschreden toen Niasse hem met een wanhoopspoging tegen de onderkant van de lat sloeg. In de 63ste minuut haalde Blondelle de ingevallen D'Haese neer. Penalty die door Musona hoog over werd geknald. Moussa Diallo, vorige zomer door Eupen aangeworven op basis van zijn status als topschutter in een lagere reeks, miste een kans om zijn eerste doelpunt voor Eupen te maken. De Panda's drongen aan, maar het zat hen niet mee. Rezaian en de ingevallen Gano legden de 4-0 eindstand vast.