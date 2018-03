KV Mechelen zakt ondanks 2-0 winst tegen Waasland-Beveren

Malinwa degradeert naar 1B. De Mechelse nachtmerrie is waarheid geworden. Tegen Waasland-Beveren deed KV Mechelen wat het moest doen, winnen. Maar dat bleek onvoldoende omdat Eupen op korte tijd van 0-0 naar 4-0 ging tegen Moeskroen. Tranen in Mechelen.

De sfeer Achter de Kazerne was voor én na de aftrap werkelijk indrukwekkend en Malinwa begon ook scherp aan de match. Cobbaut kopte een vrije trap goed naar de hoek, maar Roef pakte (en er was gevlagd voor buitenspel). Na nog geen vijf minuten was KV opnieuw gevaarlijk, maar de aflegger van Bandé bereikte geen ploeggenoot. Waasland-Beveren probeerde vooral te loeren op de counter en kon na tien minuten voor het eerst dreigen via Ampomah. Nadat de eerste storm was gaan liggen, kwam Waasland-Beveren beter in de match, al waren de kansen voor Mechelen. Bandé liet de bal eerst nog liggen voor een leeg doel, opnieuw vanuit buitenspel, en daarna trapte Schoofs centimeters naast. Het grootste deel van de eerste helft probeerden beide ploegen het vooral op wilskracht, want de precisie liet het afweten. Na goed een half uur trapte Rits nog eens richting doel, maar de bal ging ver naast. Bij Eupen kunnen ze Waasland-Beveren alleszins zeker niets verwijten, want de jongens van Sven Vermant legden meer dan degelijk voetbal op de hobbelige Mechelse mat. Kort voor de rust zorgden Rits en Tainmont nog voor enkele hete standjes voor het doel van Roef, maar Malinwa kwam voor de rust niet meer tot scoren.

Ook in de tweede helft begon Malinwa het best, met meteen een aantal corners. De tweede was de goede. Mera - opnieuw hij - kopte na drie minuten de bal via de deklat binnen. Het derde doelpunt in drie matchen voor de Colombiaan. En Malinwa denderde voort. Rits bereikte met een ingestudeerde vrije schop Hassane Bandé en die trapte de bal simpel voorbij doelman Roef, 2-0. Malinwa kon vanaf dan wat meer ontspannen spelen, want het wist dat Eupen nog altijd op 0-0 stond. Maar toen Eupen op 1-0 en kort daarna op 2-0 kwam, stonden de gezichten plots toch wat meer gespannen. Langzaam aan sijpelde het nieuws door dat Eupen ook nog 3-0 had gemaakt. Plots moest Malinwa weer vol aan de bak, maar een aantal spelers zaten er intussen fysiek helemaal door. Verdier kreeg dé kans toen Roef de bal loste, maar hij trapt hem ernaast. Vertwijfeling Achter de Kazerne. Mechelen gooide dan alles naar voor, maar het was allemaal wat te overhaast. En opnieuw kreeg Verdier dé kans. Maar de Franse spits twijfelde te lang alleen voor doelman Roef en Buatu redde op de lijn. Precies op dat moment scoorde Eupen wél de 4-0. Met nog drie minuten te gaan moest KV Mechelen plots nog twee keer scoren. En dat lukte niet meer, want de lat en Davy Roef stonden in de weg. KV Mechelen zakt, ondanks een verdiende overwinning. Ijzingwekkende stilte. En dan applaus bij KV Mechelen. Aan de supporters lag het zeker niet en ze verwijten de spelers ook niets.