KV Mechelen wint moeilijke verplaatsing naar Stayen en zet Genk onder druk ABD

28 februari 2020

22u22 22 STVV STV STV 0 einde 3 KVM KVM KV Mechelen Jupiler Pro League KV Mechelen wou landskampioen Racing Genk onder druk zetten én slaagde daar ook in. Verdiende zege op Stayen. Ex-Kanarie Schoofs brak de ban. 0-3.

Thuismatch voor Wouter Vrancken. Truienaar in hart en nieren. De coach van Malinwa liet niets aan het toeval over en trok de dag voor het duel al met zijn troepen naar zijn thuisstad. Training op het kunstgras, nachtje in Hotel Stayen. KV op afzondering - ‘t is niet van hun gewoonte. “Maar alle beetjes helpen in de strijd om play-off 1.”

Voor Sint-Truiden zit het seizoen er al even op - niks meer te winnen of verliezen. Coach Kostic zette Garcia Tena, Sousa én Botaka zowaar op de bank. Wel in de ploeg: Ko Matsubara en Seung-woo Lee. STVV... krijgt de doorsnee voetballiefhebber het daar nog warm van? En er hing al zo een koude wind op Stayen.

Dat ondervonden ook de spelers - het was moeilijk voetballen. Een scherpe voorzet van Storm was lang onderweg door de tegenwind. De Camargo kopte richting Vranckx, die op zijn beurt van dichtbij onbegrijpelijk naast knikte. Nog in de beginfase loste Steppe een schot van de Mechelse youngster, in de herneming knalde Hairemans recht op de STVV-doelman. Op het halfuur doken de Kanaries toch eens op voor de neus van Castro. Op een hoekschop besloot Lee op de Mechelse keeper, Bushiri schoot de rebound meters over - wat een misser. Aan de overkant duwde Steppe een poging van Schoofs uit zijn kooi.

Het waren de Kanaries die het gevaarlijkst uit de kleedkamer kwamen. Colidio haalde uit na een run langs de linkerflank. Castro, die een uitstekende wedstrijd keepte, bracht redding. Lee kon zijn schot dan weer niet kadreren. Een sterk Malinwa dreigde via De Camargo: Colombatto smeed zich met een ultieme tackle voor het schot van de Braziliaanse Belg.

Iets voor het uur kreeg KV een domper te verwerken. Aanjager Van Damme tastte na een onschuldig duel naar de onderrug en ging neer. Einde wedstrijd. Het is nog onduidelijk of hij de twee laatste én beslissende matchen in de strijd om play-off 1 moet missen. Vanzeir kwam erin - een gewaagde keuze van Vrancken.

De juiste keuze, zo bleek. Vanzeir zette met een goeie actie de aanval voor de openingstreffer op. Ex-Kanarie Schoofs was de afwerker van dienst op assist van een herboren Hairemans. KV Mechelen was los. Malinwa klom op een dubbele voorsprong. Steppe flaterde op een lage schuiver van Togui, Vanzeir reageerde alert en tikte de 0-2 binnen. De owngoal van Bushiri maakte het Mechelse feestje op Stayen helemaal af.

9 op 9 voor Malinwa, dat over RC Genk wipt naar de zesde plaats en meer dan ooit meedoet voor play-off 1. De landskampioen - zondag tegen Club Brugge - staat onder druk.

