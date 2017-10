KV Mechelen verliest ook zonder Yannick Ferrera van Sporting Lokeren 22u29 0 BELGA Jupiler Pro League Geen shockeffect bij KV Mechelen, wel een nieuwe nederlaag. Tegen Lokeren. Een snelle en een late tegengoal, daartussen een gebrek aan efficiëntie bij Malinwa - de nieuwe rode lantaarn.







Jani gaat... scheidsrechter. Op 26 maart dit jaar zag het AFAS-stadion in Mechelen hoe Jani Kazaltzis een wedstrijd tussen BV's en legendes van Malinwa in goede banen moest leiden. Conclusie: het is niet simpel als leek. Voor gisterenavond was Nathan Verboomen aangeduid als scheidsrechter. Dokter Bibber met een fluitje. Kaarten geven als hobby. In zijn laatste zeven wedstrijden trok hij evenveel keer rood. We kunnen er ons iets bij voorstellen. Gisteren gaf hij vijf keer geel voor de rust, twee keer in een voor hem iets betere tweede helft.



Nu, het lag natuurlijk niet aan Verboomen dat KV Mechelen al na 48 seconden tegen een achterstand aankeek. Vrije trap Skulason, Kehli kopte terug, Maric knalde in één tijd binnen. Geen verdediger in de buurt, allemaal nog in slaapmodus. Meteen de tweede snelste goal van het seizoen voor de Lokeren-verdediger. Enkel Ruud Vormer scoorde sneller, na 26 seconden in Oostende vorige week.



Opnieuw geen clean sheet dus voor Malinwa. Ze voetballen momenteel met een manifest gebrek aan vertrouwen. Op flanellen benen. Schoofs kreeg voor de rust geen poot aan de grond centraal in het middenveld, achteraan wilden ze de bal zo snel mogelijk kwijt. En voorin... Één kans in het eerste half uur. Tomecak zette voor, Bandé trapte op Verhulst - goede redding. Lokeren controleerde, Benchaib mikte de 0-2 voorlangs. Maar plots was er een opflakkering van de thuisploeg. Vlak voor de rust trapte Bandé naast, Verhulst was de sterkste oog in oog met Croizet. Het was dé kans op de gelijkmaker.



Na de rust zagen we een ander KV Mechelen, maar ook een ander Lokeren. De bezoekers zaken in - net als tegen Charleroi zaterdag - en kregen het moeilijk. Verhulst als reddende engel op een schot van Matthys, Croizet schoot onbesuisd over. De Fransman was bedrijvig, maar hij mist al het hele seizoen efficiëntie. KV Mechelen verdiende die gelijkmaker. Schoofs met de steekpas tot bij Ganvoula: hoog over alleen voor Verhulst. De Witte kopte in het slot nog net naast, Skulason zorgde voor de 0-2. Het gewenste shockeffect na het ontslag van Ferrera bleef uit bij KV Mechelen, Lokeren pakt acht op twaalf. Malinwa is de nieuwe rode lantaarn, maar kan zich optrekken aan een goede tweede helft. Nu het gebrek aan efficiëntie nog wegwerken.





