KV Mechelen trekt naar zwart beest Lokeren: laatste winst op Daknam dateert van … 1999 Michaël Vergauwen

09u30 1 BELGA Jupiler Pro League Van een zwart beest gesproken. KV Mechelen moet vanmiddag (14u30) op zoek naar een broodnodige driepunter op Daknam. Winst, en Malinwa komt op gelijke hoogte van de Waaslanders. Bij verlies blijft het echter angstvallig achterom kijken. Maar winnen op Daknam: het blijkt al jaren een onmogelijke opgave voor Mechelen.

De laatste keer dat KV Mechelen aan de haal mocht gaan met de volle buit op Lokeren, dateert van 13 oktober 1999, of ondertussen al meer dan 18 jaar geleden. Toen werd het, op de 9de speeldag dat seizoen, 0-2 voor KVM, dankzij doelpunten van Tom Caluwé en Joao Elias. Desondanks eindigde Lokeren op het einde van het seizoen voor Mechelen. Lokeren werd uiteindelijk 10de, KVM 11de.

In de laatste 9 matchen die beide teams op Daknam tegen elkaar speelden, wist Mechelen slechts 2 keer een puntje te pakken. Vorig seizoen bleef het 0-0, in de finale van play-off 2 in 2014-2015 werd het 2-2. Benieuwd of Mechelen dit seizoen opnieuw punten weet te pakken. Er is alvast hoop: Lokeren kon nu al zeven thuiswedstrijden op rij niet meer winnen.

