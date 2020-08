KV Mechelen pakt eerste driepunter bij Moeskroen na onwaarschijnlijke penaltyfase SVL

14 augustus 2020

21u28 2 Excel Moeskroen MOU MOU 0 einde 1 KVM KVM KV Mechelen Jupiler Pro League KV Mechelen heeft zijn eerste driepunter op zak gestoken. In een ronduit zwakke wedstrijd had Malinwa aan een ongelooflijke penaltyfase in het begin genoeg voor de zege. Togui en Storm misten, maar telkens mocht de penalty hernomen worden. Storm scoorde bij de derde poging uiteindelijk wel. Moeskroen stelde daar nagenoeg niets tegenover, het bleef dus bij 0-1.

Zowel KV Mechelen als Moeskroen hadden op de eerste speeldag een topclub verrast. Malinwa boog in eigen huis een 0-2-achterstand tegen Anderlecht nog om in een gelijkspel, Moeskroen pakte een knap punt op de Bosuil. Van die sterke prestaties bleef in het onderlinge duel nog maar weinig over. Mechelen domineerde wel, maar kwam moeilijk tot kansen. En als die er toch kwamen, bleek scoren eens te meer o zo moeilijk. Zelfs vanop elf meter had Malinwa drie (!) pogingen nodig om de netten te doen trillen. Zowel Togui als Storm zagen hun zwakke inzet gered, maar hadden allebei het geluk dat doelman Koffi twee keer te snel van zijn lijn was. Derde keer, goede keer dan maar. Nikola Storm ramde de derde penalty via de voeten van Koffi tegen de touwen: 0-1.

KV Mechelen toonde soeverein meesterschap en prikte af en toe nog eens tegen. Togui bewees nogmaals dat hij moeilijk en besloot oog in oog met Koffi te slap op de doelman. Wanneer het dan toch eens lukte voor de Ivoriaan, greep de VAR in wegens héél nipt buitenspel. Moeskroen zette daar werkelijk niets tegenover en mocht dan ook niet klagen met een 0-1-achterstand halfweg.

Bekijk hier de twee penaltymissers van KV Mechelen:

⛔ | @hkkoff is buitenaards: twee penalty saves in evenveel minuten! 😍🇧🇫#REMKVM pic.twitter.com/sGhO59fFEu Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

Straffe Koffi

Na de pauze dommelde KV Mechelen mee in met Moeskroen en dus zaten we op den duur naar een slaapverwekkende vertoning te kijken. De thuisploeg probeerde het nu en dan wel, al kon het Coucke nooit in verlegenheid brengen. Mechelen had met Van Damme en Hairemans nog de beste mogelijkheden op hoekschoppen, maar Koffi toonde zich ook vanavond een betrouwbaar sluitstuk. Na twee speeldagen is Koffi duidelijk de beste transfer van Moeskroen gebleken.

De wedstrijd kabbelde rustig verder naar het einde, van een Moeskroens slotoffensief was absoluut geen sprake. Tot in het absolute slot een hoekschop nog pardoes bij invaller Tabekou belandde. De Kameroener trapte vanop twee meter echter bijzonder knullig over doel. Geen (onverdiende) gelijkmaker, dus. KV Mechelen pakt zijn eerste driepunter, Moeskroen blijft achter met één op zes.



