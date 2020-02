KV Mechelen pakt 6 op 6 en blijft in het spoor van Racing Genk, Waasland-Beveren krijgt rode lantaarn Redactie

22 februari 2020

22u00 4 KV Mechelen KVM KVM 4 einde 0 WBE WBE Waasland-Beveren Jupiler Pro League Freewheelend naar de zege. Malinwa had geen moeite met Waasland-Beveren (4-0) en blijft in het spoor van RC Genk. De Waaslanders delen nu de rode lantaarn met een herboren Cercle Brugge.

De tussenstand Achter de Kazerne na twintig minuten: 2-0. Het hadden evengoed forfaitcijfers kunnen zijn. KV Mechelen - met de elf die vorige week wonnen van Anderlecht aan de aftrap - greep Waasland-Beveren meteen naar de keel. Een Mechelse stormloop was het.

Een voorzet van Kabore werd door De Camargo aan de tweede paal verlengd tot bij Van Damme. De middenvelder had de openingstreffer tegen zijn ex-club aan de voet, maar knalde recht op Jackers. Een minuutje later was het wél prijs. Malinwa tikte de Wase verdediging in drie baltoetsen helemaal uit. Hairemans diep naar Storm, die De Camargo de makkelijkste goal uit zijn carrière liet scoren. De grensrechter zag nog offside, maar de VAR keurde het doelpunt terecht goed. Treffer nummer negen van het seizoen voor publiekslieveling Igor. Het Mechelse feestje ging verder. De vrijstaande Peyre werkte een hoekschop van Schoofs in doel: 2-0 na twaalf minuten. Job done voor KVM - dit ging een pover Waasland-Beveren écht niet meer rechtzetten.

Malinwa bleef goed gebruik maken van de ruimtes die de bezoekers achterin weggaven. De Camargo stiftte oog in oog met Jackers nipt over - dat mist hij normaal niet. Bij dramatisch wegtrappen van Jackers belandde een deviatie van Storm bijna in doel, enkele tellen later verschalkte Wiegel zijn eigen doelman bijna met een merkwaardige kopbal. Waasland-Beveren was nérgens.

Na de eerste twintig minuten nam KVM gas terug. Blijven doorduwen was simpelweg niet nodig om de bezoekers in bedwang te houden. Een bescheiden poging van Koita en een en frommelkans van Vukotic. Meer kreeg W.-Beveren niet klaar in de eerste helft.

Mechelen freewheelde verder in de tweede helft en kwam snel op 3-0. Jackers was sneller op de bal dan een aanstormende De Camargo, maar duwde het leer met een sliding recht in de voeten van Van Damme - uitblinker van de avond. Hij plaatste in één tijd binnen. “We spelen ze van’t kaske naar de muur”, klonk het op de tribunes. Dierckx trof nog de lat, verder behield KV de controle. Met de 4-0 van Togui in de slotfase als toetje. Simpele overwinning.

KV Mechelen blijft in het spoor van de nummer zes, Racing Genk. Voor Waasland-Beveren wacht de komende weken een spannende degradatiestrijd. De Waaslanders staan nu gedeeld laatste in de stand met Cercle Brugge, dat ging winnen bij Moeskroen (0-1).