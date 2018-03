KV Mechelen nog niet uitgepraat over match op Sclessin: "Er zijn eigenaardige dingen gebeurd" TLB

04 maart 2018

09u41

Bron: Radio 1 0 Jupiler Pro League Voor KV Mechelen en Eupen wordt het nog een week nagelbijten. Beide teams verloren gisteravond en volgende week valt de beslissing welk team naar 1B zakt. 'Malinwa' ging onderuit tegen Standard (3-2) en de ploeg is allesbehalve tevreden over de rol van scheidsrechter Erik Lambrechts. "Er zijn eigenaardige dingen gebeurd", sprak voorzitter Johan Timmermans bij Radio 1.

Timmermans en KV Mechelen kijken in eerste instantie naar een fase die zich afspeelde op slag van rust. Luis Pedro Cavanda had altijd rood moeten krijgen omdat hij als laatste man de doorgebroken Hassane Bandé neerhaalde. Scheidsrechter Erik Lambrechts floot echter zelfs geen overtreding, tot verbazing van alle bezoekers en blijkbaar ook de thuisploeg.

Eigenaardig

"Er zijn eigenaardige zaken gebeurd op Sclessin", opende Timmermans zijn betoog op Radio 1, die niet zozeer kwaad was omdat er geen videoref aanwezig was. "Die fase waarbij Bandé onder het gras wordt gestopt, was kristalhelder. Iederéén zag dat daar een fout moest worden gefloten en dat Cavanda moest gaan douchen. Bij Standard hielden ze ook de adem in, maar Lambrecht deed niets. Eigenaardig."

"Ik heb niet de gewoonte om na te trappen naar de scheidsrechter, maar dit is anders. Lambrecht heeft zijn fout na de match toegegeven. Daar stopt het voor hem, maar niet voor ons. Hij blijft na het seizoen gewoon scheidsrechter, terwijl wij mogelijk terugvallen naar 1B. Dat is een wereld van verschil. Ik kan enkel concluderen dat onze Belgische scheidsrechters nog veel werk voor de boeg hebben. Er moeten zaken veranderen."

Nog een fase die hoog zat bij de Maneblussers, was een strafschopfase uit de tweede helft. Carcela maakte eerst de fout op Cobbaut, maar daarvoor werd niet gefloten. Maar wanneer de jonge verdediger van de bezoekers op zijn beurt te driest inging op de winger, legde Lambrechts de bal wél op de stip. Coosemans pakte de elfmeter, maar als de bal in doel was gegaan, stond Mechelen wel opnieuw laatste op basis van het doelpuntensaldo.

