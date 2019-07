KV Mechelen maakt met zege tegen Essevee geslaagd heroptreden in 1A Jonas Van De Veire

21u49 12 Zulte Waregem ZWA ZWA 0 einde 2 KVM KVM KV Mechelen Jupiler Pro League De haters deren hen niet. KV Mechelen start de competitie meteen met een 0-2-overwinning bij Essevee, dat met véél zorgen aan het seizoen begint.

Als binnenkomer kon het tellen. Nog voor de eerste bal rolde in het Regenboogstadion was er al een ‘thema’. Clubicoon Sammy Bossut begon het seizoen namelijk vanop de bank - da’s durven van Dury. Eike Bansen mocht zich bewijzen na enkele veelbelovende prestaties in play-off 2. Bij Malinwa debuteerde Thoelen en kreeg Togui de voorkeur op De Camargo.

Op veel sympathie zal de promovendus overigens niet moeten rekenen dit seizoen. ‘Propere Handen’, weerklonk nog voor de aftrap in het Regenboogstadion - het zal elders niet anders zijn. Veel leek Mechelen zich daar niet van aan te trekken. Het stond goed in blok en buitte een paar keer goed de ruimte op de flanken bij Essevee uit. Een eerste poging van Engvall kon Bansen nog keren, maar bij een tweede van Storm gaf de Duitser zich gewonnen in zijn korte hoek (0-1).

Volgens de ene houdbaar, volgens de ander perfect afgewerkt. Soit, Zulte Waregem heeft grotere zorgen dan zijn doelman. Offensief speelde het voor rust relatief weinig klaar. Bjørdal nam Thoelen eens onder vuur, Bruno werkte een schot van Zarandia net naast. Alleen vond toptransfer Govea te weinig zijn draai en miste diepe spits Larin duidelijk ritme. Linksback Kainourgios? Daar maken we zelfs geen woorden aan vuil.

In de tweede helft beterde het er niet op bij de thuisploeg. Integendeel. Mechelen kreeg de beste mogelijkheden via Storm, Van Cleemput en Engvall. Die laatste dacht eerst dat de lijnrechter hem een doelpunt ontnam - knap afgewerkt uit een scherpe hoek - voor buitenspel, maar videoref Bram Van Driessche keurde de treffer terecht goed (0-2). Droomstart van het nieuwe seizoen voor Malinwa. Maar wat met Essevee? ‘t Zal toch niet weer zo’n seizoen worden? Het liet na het uur zelfs een unieke kans liggen om de aansluitingstreffer te maken. Alleen mikte Larin de strafschop ver naast. Aiaiai. Het Regenboogstadion keerde zich bij het laatste fluitsignaal niet meer richting bezoekers...