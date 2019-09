KV Mechelen knoopt weer aan met zege: drie VAR-interventies en tien dolle minuten nekken KV Kortrijk ESK

20 september 2019

22u27 6 KV Kortrijk KVK KVK 2 einde 3 KVM KVM KV Mechelen Jupiler Pro League Drie VAR-interventies en tien dolle Mechelse minuten maakten een wereld van verschil. De VAR-beslissing die de 2-0 van KV Kortrijk weggomde, zette Malinwa ineens op weg naar een royale 1-3-tussenstand net toen de thuisploeg leek door te drukken. Het brengt KVM bij de beteren in de rangschikking, het drijft KVK na een pijnlijke 1 op 12 aardig in de zorgen.

Het duurde in een slappe eerste helft tot de 36ste minuut voor Malinwa van zich liet horen, dan nog dankzij een slecht ontzetten van de Kortrijkse debutant Mujakic: Bruzzese pakte attent de schuiver van Hairemans. In diezelfde minuut was het dat Jovan Stojanovic scoorde. Hij had al eens eerder overhoeks uitgehaald maar toen duwde Thoelen de lage bal nog net van de paal weg, nu kopte de Serviër wél binnen op voorzet van Pelé Mboyo.

Zo haalde de thuisploeg verdiend met voorsprong de pauze, mede dankzij een flinke nieuwkomer, Fraser Hornby, deze week 20 geworden, geboren in het Engelse Northampton, om het jaar met Kerstdag op bezoek bij zijn oma in Edinburgh wat volstaat om voor de Schotse nationale ploeg te spelen, tot nader order nog wel bij de U21. Hij was het, de huurling van Everton, die al na zes minuten zijn naamkaartje afgaf: hij kopte de bal handig door naar het centrum, kreeg die prompt terug van een degelijke Ajagun en kruiste dan uitgemeten naar de tweede paal. Thoelen verknalde de binnenkomer.

Dat is evenwel nog maar een fait divers in het licht van wat zich vroeg na de pauze allemaal voordeed met de VAR in een cruciale rol. Lawrence Visser die voor de rust vanuit het busje geen handsfout zag van Bateau toen die de bal inderdaad voor het lichaam tegen de arm kreeg, greep meteen na de rust wel in toen Kortrijk de 2-0 scoorde. Mboyo trapte een hoekschopbal naar doel, Thoelen weerde die af en Kagelmacher prikte simpel binnen aan de tweede paal. Maar onderweg in de actie zag de VAR een paar centimeter buitenspel van Stojanovic toen Mboyo aanlegde en dat gomde de goal weg.

Zoals het dan wel vaker gebeurt, kantelde de partij in één klap helemaal. Malinwa scoorde al binnen de minuut aan de overkant en deed het nog gauw twee keer over. Vanzeir met de schoentip, Schoofs na een fraaie zigzag en weer Vanzeir: met een pegel Kortrijk was helemaal het noorden kwijt, Malinwa had de buit binnen.

De derde interventie van de VAR maakte het anders nog wel spannend: die zag de handsfout van Corryn, goed voor een strafschopdoelpunt van Mboyo maar niet voor een punt voor de aangeslagen thuisploeg. Die van Malinwa bouwden ter plekke een feestje.