KV Mechelen knoopt weer aan met zege, drie fraaie goals nekken KV Kortrijk

20 september 2019

22u27 0 KV Kortrijk KVK KVK 2 einde 3 KVM KVM KV Mechelen Jupiler Pro League Na een geamuseerde pot kaapte KV Mechelen de drie punten weg op bezoek bij KV Kortrijk. De thuisploeg klom op voorsprong, maar in tien dolle minuten na rust stond het plots 1-3 na drie fraaie Mechelse goals. Mboyo milderde nog vanop de stip, maar verder geraakten de Kerels niet. Malinwa springt naar een voorlopige derde stek, Kortrijk blijft elfde.

De verwachtingen lagen hoog. En Dante Vanzeir kon die nog niet inlossen dit seizoen. Tot vanavond in de tweede helft. Bij een 1-0-achterstand was het de Genk-huurling die de wedstrijd weer in evenwicht bracht. Vanzeir strekte zijn been om een scherpe voorzet van Storm met zijn schoentip binnen te tikken. Zijn eerste van het seizoen was meteen een belangrijke. ‘t Zal hem deugd gedaan hebben.

Malinwa kreeg een boost. Speelde weer met vertrouwen. Dat viel er vier minuten later ook aan te zien bij de treffer van Rob Schoofs. Héérlijk hoe de middenvelder zich eerst vrijkapte, daarna Mujakic subtiel door de benen speelde en buitenkantje links binnen werkte. Genieten.

Het was uiteindelijk weer Vanzeir die Malinwa na negen dolle minuten op 1-3 zette. De Limburger haalde een lobbal van Kaya netjes uit de lucht en knalde voorbij Bruzzese. Deklat binnen. Een bom van adrenaline kwam vrij bij de kleine spits. Eindelijk is hij beslissend voor Malinwa.

KV Kortrijk was nochtans op voorsprong gekomen. Stojanovic kopte na een fraaie voorzet van Mboyo tussen de benen van Thoelen binnen. Maar na drie fraaie goals keek het dus prompt tegen een 1-3-achterstand aan. Tien minuten voor tijd toch nog even spanning, diezelfde Mboyo schoot een penalty enig mooi in de winkelhaak. Het werd nog even bibberen voor Malinwa, maar het haalde de zege binnen: 2-3.