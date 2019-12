KV Mechelen geraakt niet voorbij KV Kortrijk in matige partij: “De vrees om initiatief te nemen overheerste” ABD/ESK

20u00 0 KV Mechelen KVM KVM 1 einde 1 KVK KVK KV Kortrijk Jupiler Pro League Weer geen thuisoverwinning voor KV Mechelen. Een mager 1-1-gelijkspel tegen KV Kortrijk na goals van Ezekiel en De Camargo. Zo haal je play-off 1 niet.

KV Mechelen-coach Wouter Vrancken wilde “meer variatie en schwung” in zijn team. En dus kwam het spitsenduo Engvall en Togui aan de aftrap ten koste van De Camargo en Vanzeir. Maar de terugkeer van de twee spitsbroers zorgde allesbehalve voor vuurwerk. Slaapverwekkende eerste helft. Malinwa had de bal, maar de Kortrijkse defensie hield alles dicht. Het was moeilijk voetballen voor Mechelen, dat snakte naar een overtuigende thuiszege na een 0 op 6. Via Storm en Togui kreeg het enkele kansjes maar Jakubech bedreigen zat er voor rust niet in. En de bezoekers? Die voetbalden al helemaal niets bij elkaar - spits Hornby was een drama. Slechte eerste helft, zeg. Geen vuur. Geen grinta.

“De voorbije twee weken was er te weinig durf, liep alles volgens hetzelfde tempo”, vertelde Vrancken. “De eerste helft overheerste nog altijd de vrees om initiatief te nemen. Voorin werden zelden posities gewisseld, de backs durfden hun stek niet te verlaten.”

Het tweede bedrijf begon veelbelovend. Vrancken bracht met Bijker een ‘klootzakje’ op het veld. Een zet die bijna meteen een doelpunt opleverde, maar Jakubech ranselde het schot van Bijker uit zijn kooi - goeie redding. Eíndelijk viel er wat te beleven Achter de Kazerne, want ook aan de overkant viel er zowaar een grote kans te noteren. Ezekiel had de bal maar binnen te leggen, maar de Nigeriaan aarzelde en Van Cleemput kon tussenkomen. In de herneming was het schot van Mboyo te zwak om Thoelen in de problemen te brengen. Malinwa ging nadrukkelijk op zoek naar de openingstreffer. Van Damme kopte moederziel alleen naast, Togui knalde over.

En toch was het Kortrijk dat op voorsprong kwam. Ezekiel schoot de 0-1 op aangeven van De Sart tegen de netten. Ref De Cremer luisterde nog even naar de VAR, maar het doelpunt mocht doorgaan. Opdoffer voor KV. Maar de thuisploeg vocht terug. En snél. Welgeteld 19 seconden later kwam het op gelijke hoogte via invaller De Camargo - 36 intussen, op torinstinct staat geen leeftijd. Het Mechelse publiek veerde op. De Camargo creëerde nog een kans, maar hij besloot recht op Jakubech. Een vrijschop van De Sart zoefde net over. Aan de overkant trapte Engvall de winninggoal hoog over.

En zo eindigde een matige partij op 1-1. De laatste thuisoverwinning van KV Mechelen blijft die tegen Antwerp op speeldag 11 (20 oktober). Malinwa blijft zevende in de stand en kan de top zes verder zien uitlopen.

“We kregen voldoende open kansen om het af te maken”, vond Vrancken. “En in de slotfase had Engvall de 2-1 kunnen scoren. Je zag dat hij nog niet klaar was om negentig minuten op niveau door te gaan. Dat maakte de ontgoocheling in de kleedkamer toch wel groot.”

Yves Vanderhaeghe had een gemengd gevoel: “Een punt op verplaatsing bij een ploeg die speelt voor de play-off 1 is altijd een goed punt, maar een kwartier voor tijd stonden we op 0-1 en grepen we naar drie punten. En wij hebben die punten dringend nodig”, aldus de trainer van KV Kortrijk. “Daarin zat ook de ontgoocheling van de spelers. Komt daarbij dat iedereen het had over de strafschop die we niet meekregen toen Ezekiel aan de trui werd getrokken. Het verbaasde de jongens die er rond stonden dat de VAR niet naar de stip deed wijzen.”