KV Mechelen geeft 0-2-voorsprong weg, maar smeert Gent wel thuis eerste puntenverlies aan onder Vanderhaeghe Rudy Nuyens

18 februari 2018

16u24 104 Jupiler Pro League KV Mechelen staat weer een stap dichter bij het behoud. Op het veld van AA Gent liep het team van Dennis Van Wijk tot 0-2 uit, maar na rust sleepten de Buffalo’s nog een gelijkspel uit de brand. Het eerste puntenverlies thuis onder Yves Vanderhaeghe was een feit.

KV Mechelen vatte de partij in Gent aan zoals het dat twee weken geleden deed op Anderlecht: een stevige organisatie, fel in de duels en met pijlsnelle uitbraken. De Mechelaars – met El Messaoudi in de ploeg voor de geschorste Schoofs – speelden bij balverlies nagenoeg mandekking over het hele veld.

Gent vond daar geen antwoord op. Yves Vanderhaeghe wijzigde zijn team noodgedwongen. Dejaegere speelde op de plaats van de geschorste Verstraete, waardoor Kalu terug in de ploeg kwam. Machado verving op links Asare, die sukkelde met rugklachten. De Colombiaan speelde een dramatische eerste helft, maar hij was niet de enige die uit de toon viel. Gent speelde zijn slechtste eerste helft sinds lang.

Er waren nog geen twee minuten gespeeld toen Rits op rechts de diepte indook en de bal perfect tussen Gigot en Foket afleverde, waar Tainmont makkelijk de 0-1 tegen de netten prikte. Machado was in geen velden te bespeuren om Rits af te stoppen. De eerste helft was nog niet eens halfweg toen Foket er aan de andere kant afgelopen werd door Cobbaut. Kalinic weerde zijn schot, maar bij de tweede paal was Rits er als de kippen bij om de 0-2 binnen te duwen. Alweer was linksback Machado nergens te zien.

Het was al van 27 oktober geleden dat AA Gent nog eens twee goals in één match incasseerde. De klok tikte al richting halfuur, toen Bronn met een kopbal voor de eerste Gentse dreiging zorgde. De enige dreiging ook voor de rust. Yves Vanderhaeghe zag dat hij iets moest doen. Hij verloste Machado bij de rust uit zijn lijden en bracht Chakvetadze in de ploeg.

Dat had tot gevolg dat Vanderhaeghe voor het eerst speelde met een driemansdefensie, waarin Foket rechts postvatte. Zo creëerde Vanderhaeghe een man-meer-situatie op het middenveld en dat deed de match kantelen. Chakvetadze stond amper twee minuten op het veld toen hij het eerste Gentse schot tussen de palen afvuurde. Coosemans stond pal, maar werd even voor het uur toch geklopt toen Janga een voorzet van Kalu knap binnenkopte. De derde goal in drie matchen al voor de Curaçaose international.

Dat doelpunt deed wonderen voor de thuisploeg. AA Gent ging nu wel zijn duels winnen en drong Mechelen nu terug voor zijn eigen doel. De gelijkmaker bleef niet uit. Gigot bracht de bal voor doel, waar Yaremchuk zijn achtste van het seizoen binnenkopte. Bijna werd het kort daarop 3-2, maar Coosemans hield Mechelen overeind op een knap schot van Chakvetadze. Mechelen bleef overeind en zet zo weer een stap dichter naar het behoud.