KV Mechelen buigt achterstand tegen Cercle om en komt mee aan de leiding

Axel Brisart

17 augustus 2019

21u49

KV Mechelen zette Cercle Brugge met 3-1 opzij en klimt naast Club Brugge naar de leiding. Voor Cercle dreigt het een lang seizoen te worden.

KV Mechelen - in een goede flow na een 7 op 9 - kreeg in eigen huis de kans om directe concurrent Cercle Brugge op tien punten te zetten. De Bruggelingen hunkerden op hun beurt naar het eerste goede resultaat van het seizoen. Maar dat viel er in de openingsfase niet aan te merken.

Het spel van beide ploegen grossierde in slechte passes en slordigheden. Laag tempo, weinig kansen. We dreigden in te dommelen. Tot het openingsdoelpunt in minuut 24 letterlijk en figuurlijk uit de lucht kwam vallen. Cercle-aanvoerder Dabila torende boven Corryn uit en kopte een hoekschop van Peeters tegen de netten. Meteen raak voor de bezoekers bij hun eerste doelpoging. Voor KV Mechelen was het de vierde tegentreffer op een stilstaande fase in vijf matchen - Supercup meegerekend.

Malinwa maakte voor de pauze geen aanspraak meer op de gelijkmaker en kreeg nog blessureleed te verwerken. Linksachter Bijker kon niet verder, Vanlerberghe maakte zijn rentree Achter de Kazerne. Cercle ging met een 0-1-bonus de kleedkamer in.

Defensief geklungel Cercle

In de tweede helft zagen we een scherper KVM. Storm ging met een knappe beweging voorbij Biancone en vond De Camargo. De Braziliaanse Belg plaatste de bal in één tijd net naast. Cercle Brugge kreeg het moeilijk en incasseerde na een uur spelen ook de gelijkmaker op hoekschop. Na geklungel van doelman Badiashile en ongelukkig wegkoppen van Saadi knalde Togui de 1-1 in doel. Zijn matige wedstrijd kreeg zo toch nog glans.

Vier minuten later werd Swinkels bij een Mechelse vrijschop vastgehouden door Serrano in de zestienmeter. Duidelijke strafschopfout. Ref De Cremer zag er aanvankelijk geen graten in, maar werd naar het scherm geroepen door de VAR en kon niet anders dan naar de penaltystip te wijzen. Storm zette de 2-1 op het bord.

Geloof het of niet, maar de Cercle-defensie ging even later nóg maar eens in de fout. Biancone ontzette een voorzet van Kaya tegen de benen van De Camargo, waarna de bal voorbij Badiashile in doel hobbelde. Mooi cadeau voor de spits, die de 3-1-eindstand vastlegde.

Malinwa klimt zo naar een gedeelde eerste plaats met Club Brugge. En Cercle? Dat verloor voor de derde keer op rij met 3-1 en telt nog altijd nul punten. Mercadal en co hebben nog veel werk voor de boeg.