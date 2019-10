KV Mechelen alleen derde na zege op Waasland-Beveren dat zichzelf de das omdoet Axel Brisart

27 oktober 2019

22u12 3 Waasland-Beveren WBE WBE 1 einde 3 KVM KVM KV Mechelen Jupiler Pro League Negen op negen. En alleen derde in de stand. KV Mechelen zit in de winning mood en was afgelopen weekend de enige ploeg die zegevierde buitenshuis. Een verdienstelijk Waasland-Beveren deed zichzelf de das om.

We kregen het er aanvankelijk niet warm van. Enkele speldenprikken. Meer viel er in de beginfase niet te zien op de Freethiel. Maar na twintig minuten zat de studieronde erop. Het tempo ging de hoogte in, de wedstrijd barstte los. Het was de thuisploeg die de eerste kans versierde. Thoelen greep naast een hoekschop van Kobayashi - dat gebeurt hem nochtans zelden - en Vukotic kopte aan de tweede paal net naast. Even later zette Durmishaj Corryn weg op kracht. De Albanees haalde uit richting de korte hoek, maar deze keer zat Thoelen er wel goed bij.

Amper een minuut later kwam ook KV Mechelen dicht bij de openingstreffer. De Camargo kopte een center van Van Cleemput tegen de deklat. Pech voor de Braziliaanse Belg. En ook Kobayashi, die bij zijn eerste basisplek goede dingen liet zien, lukte het niet te scoren. Zijn pegel werd van onder de lat gehaald door Thoelen.

Aan open doelkansen geen gebrek... En toch leken we af te stevenen op een 0-0-ruststand. Maar dat was buiten Malinwa gerekend. Kaya rondde een perfect uitgespeelde counter af - knap gedaan van de Mechelse aanvoerder. Van dezelfde schoonheid was de voorzet van Vanlerberghe.

Hoe goed de eerste helft eindigde voor KVM, zo slecht begon de tweede. Na slap verdedigend werk van Vanlerberghe en Bateau kwam de bal via Durmishaj en Koita bij Kobayashi, die vanop de rand van de zestienmeter raak trof.

Malinwa was van slag, en kon geen kans meer creëren maar... klom wel weer op voorsprong. Een cadeau van Tshibola. De middenvelder verschalkte zijn eigen doelman met een kopbal terwijl geen enkele KV-speler in de buurt stond. Ondankbaar voor Waasland-Beveren, dat niet moest onderdoen voor Malinwa. In het slot ging de thuisploeg met drie achterin spelen. Vol op zoek naar de gelijkmaker. Dat brak hen nog zuur op, want invaller Togui legde de 1-3-eindstand vast nadat Malinwa de Waaslandse defensie helemaal uittikte. Derde zege op rij voor KV Mechelen, dat dankzij het gelijkspel van AA Gent alleen derde wordt op amper één punt van Standard. Beveren blijft voorlaatste.