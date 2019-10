KV Mechelen alleen derde na 1-3-winst op Waasland-Beveren Redactie

27 oktober 2019

20u00 3 Waasland-Beveren WBE WBE 1 einde 3 KVM KVM KV Mechelen Jupiler Pro League KV Mechelen heeft de slotmatch van de twaalfde speeldag in de Jupiler Pro League gewonnen. Het haalde het met 1-3 bij Waasland-Beveren en is zo alleen derde met 23 punten. Malinwa moet enkel Club Brugge (27 punten) en Standard (24) nog voor zich dulden.

Onur Kaya bracht zijn ploeg op slag van rust op voorsprong met een knap doelpunt, maar ook het voorbereidend werk van Jordi Vanlerberghe mocht er meer dan zijn. Kort na de rust was alles te herdoen nadat Yuki Kobayashi fraai raak schoot, maar de thuisploeg riep het onheil over zichzelf af. Aaron Tshibola kopte een vrije trap van Kaya wel erg lullig voorbij zijn eigen doelman, waarna de ingevallen Williams Togui in het slot de boeken helemaal dichtdeed voor de Waaslanders. Die blijven door deze nieuwe nederlaag zo steken op de voorlaatste plaats met zeven punten.