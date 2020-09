KV Kortrijk wint eenvoudig van Moeskroen en klimt naar derde plek ESK

13 september 2020

22u47 0 KV Kortrijk KVK KVK 3 einde 0 MOU MOU Excel Moeskroen Jupiler Pro League KV Kortrijk blijft meedraaien op de betere plaatsen van de ranglijst. Na de pauze duwde het de Waalse buren – nog maar met tien – met drie knappe goals helemaal in de vernieling. KVK is nu derde.

Vanderhaeghe had eindelijk zijn complete kern fit, maar miste toch twee basispionnen. Selemani viel uit na een tweede positieve coronatest en Moffi bleef thuis met diarree. De terugkeer van dirigent De Sart maakte dan weer veel goed. Keerpunt in de partij was op het halfuur de rode kaart voor Onana, die Mboyo al te stevig tegen de schenen trapte. Ref Vergoote ruilde na raadpleging van het scherm geel voor rood. Gnohéré kreeg de enige kans voor de bezoekers toen hij bij een vrijschop voor Jakubech kwam, maar die redde knap. De Moeskroen-speler had van pure frustratie wel zin in een robbertje. Eerst met D’Haene óp het veld, dan met diverse thuisspelers in de gang naar de kleedkamers. De herriestoker werd op het uur in alle stilte gewisseld. Eerst benutte Mboyo een blunder van Hocko, dan kopte Dewaele een voorzet van Mboyo binnen. De Sart had even later een identieke kans, maar kopte die tegen Koffi aan. Dankzij alweer de VAR kreeg Ocansey dan toch de 3-0.



