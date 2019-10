KV Kortrijk trekt burenstrijd voor zesde keer op rij helemaal naar zich toe ESK

19 oktober 2019

21u40 6 KV Kortrijk KVK KVK 2 einde 0 ZWA ZWA Zulte Waregem Jupiler Pro League KV Kortrijk moest de derby winnen voor het prestige, maar vooral ook om aansluiting te krijgen met de teams in de linkerkolom. De Kerels wonnen niet zomaar. Ze verstikten de buren die nooit het verwachte niveau haalden en charmeerden de fans met aardig voetbal en een korf vol fraaie doelkansen. Voor de cijferaars in de zaal: dit was meteen de zesde opeenvolgende zege van KVK tegen Essevee.

Al na twaalf minuten kwamen de Kerels op voorsprong vanaf de strafschopstip, een klus die Pelé Mboyo keer op keer beheerst klaart. Mensah had de bal én de benen van Ocansey aangetrapt toen de Ghanees inlopend wou scoren. Het was zowat de enige actie in het strafschopgebied waar de VAR zich niet in de eerste helft mee bemoeide.

Na drie minuten al had Ocansey immers gescoord, maar toen werd aangever Hornby vanuit het busje teruggefloten voor buitenspel. De Brit liep liefst vijf keer offside in een eerste helft die volledig werd gedomineerd door de thuisploeg. De VAR had trouwens ook gelijk bij zijn beoordeling: Hornby liep een metertje dieper dan zijn lijfwacht Pletinckx. Nog voor de pauze werd ook een volgende Kortrijkse goal door de VAR uitgegomd voor een voorafgaande fout. Bij het duel om de hoge bal kreeg Kagelmacher de opspringende bal onvrijwillig tegen de arm, maar de nieuwe regel bestraft aanvallende spelers bij zo’n fase altijd met hands. Helemaal geen 3-0 dus, nog altijd maar 1-0, al had KVK intussen al wat redenen om meer te claimen. Een vlam van De Sart was afgeweken over doel. Hornby kon een voorzet van Mboyo net niet naast Bossut duwen en D’Haene opteerde voor een vlam tegen de goalie aan de eerste paal toen een voorzet naar Hornby toe een betere optie leek.

Essevee had zich een klein halfuur laten intimideren door de fel gestarte buur, maar werkte zich gaandeweg in de wedstrijd. Berahino kwam zowaar het strafschopgebied in maar liet zich daar te simpel vallen. Een schwalbe aldus Visser, goed voor geel in de 34ste minuut. Drie minuten later moest de Burundees er zelfs af toen hij Van Der Bruggen hinderde wanneer die de tegenaanval wou opzetten. Nieuw geel, rood dus. Een dure rekening voor de bezoekende spelmaker en voor zijn team. Eén keer voor de pauze kwam Essevee toch stevig dreigen toen Larin met een dubbele zigzag binnen de zestien kwam, maar nog onvoldoende kracht had om efficiënt af te werken.

Francky Dury wou anders nog wel. Hij bracht er na de pauze Baudry in voor Bjordal en zijn team liet ook meer aanvallende intenties tonen, maar toch waren de doelkansen nog voor de thuisploeg. Maar tot drie keer toe greep de attente Pletinckx sterk in. Eerst blokte hij Lepoint nog net af toen hij een achterwaartse kopbal van Hornby wou afmaken, dan redde hij op de lijn een rebound van Van Der Bruggen en meteen daarop ook nog een scherpe voorzet van VDB richting de offensief sterke Lepoint.

Een doelpunt leek er dus aan te komen en dat kwam er ook toen Van Der Bruggen na een hoekschop nog maar eens uithaalde vanaf twintig meter. De bal week af op het duo Larin-Deschacht en keilde zo buiten het bereik van Sammy Bossut, de man die er elf jaar geleden al bij was toen beide teams mekaar voor het eerst als eersteklassers ontmoetten.

Het Kortrijkse festival werd nog wel heel even onderbroken toen Seck een pegel verstuurde, maar Bruzzese zweefde die fraai uit de bovenhoek. Wat volgde was een recital voortreffelijke doelpogingen van de jonge Fraser Hornby, drie keer verhinderd door Sammy Bossut. De goalie duwde een kopbal van onder de lat weg, pakte een nieuwe kopbal kundig en lag ook in de weg toen de Everton-huurling man tegen man mocht uithalen.

Er zat best nog wel meer in, maar D’Haene en Mboyo hielden het bij late uitbraken bij een fatsoenlijke 2-0.