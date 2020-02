KV Kortrijk furieus na niet gefloten strafschop, onze huisref Pots treedt hen bij: “Ik snap niet dat videoref niet ingreep” PJC

22 februari 2020

07u53 5 Jupiler Pro League Bij een 0-0-tussenstand rukte KV Kortrijk op via de rechterflank. Van Der Bruggen bediende Mboyo in de zestien, maar die ging liggen na een contact met Kouassi. Scheidsrechter Wesley Alen floot niet, ook de VAR greep niet in, zeer tot onvrede van het Guldensporenstadion. Onze huisref Tim Pots snapt dat KV Kortrijk zich benadeeld voelde. “Want ik vond het een strafschop. Er is geen andere conclusie mogelijk, het was een overtreding. Ik snap niet dat de videoref niet ingreep. Het sierde Alen overigens wel dat hij zich na deze fase niet liet vangen aan de optelsom aan (fop)duiken.”

Bij KVK waren ze na afloop furieus. “Ik ben niet het type speler dat zich laat vallen. Ik viel omdat ik een trap tegen mijn been kreeg”, zei Ilombe Moboyo eerst nog beheerst maar resoluut over de strafschopfase die de wedstrijd een andere wending had kunnen geven. “Ik begrijp niet dat de VAR niet eens moest kijken.”

“Ik ben zeker dat de VAR aan de overkant wél zou zijn tussengekomen”, fulmineerde Mboyo. “Maar we ervaren dit al het hele seizoen: dit is het lot van de kleine ploegen. Ik zag inmiddels de beelden terug en er is geen twijfel: hij trapt me aan. En aangezien hij (Kouassi) al geel had gekregen, moest hij van het veld en stonden we met elf tegen tien. Dat, plus de mogelijke 1-0-voorsprong, had voor een heel andere wedstrijd gezorgd.”

Andere wedstrijd

Christophe Lepoint zag het niet anders: “Het is een schande dat de scheids niet tussenkwam. Ik ging ernaartoe en zei hem: ‘Hij trapt tegen zijn been’. Hij antwoordde: ‘Hij trapt tegen zijn been, ja, en dan?’ Weet je, de grote ploegen moeten play-off 1 halen zeker?”

Yves Vanderhaeghe sloot zich naadloos aan bij dit verhaal nadat Hannes Wolf zijn mening had gegeven. “Mijn collega heeft het niet gehad over de strafschop, het is hem blijkbaar ontgaan. Maar het was wel een zuivere penalty”, zei hij meteen. “Je mag de fase nog tien keer bekijken, het is tien keer strafschop. En dat zou voor een andere wedstrijd gezorgd hebben. Zij met een middenvelder minder, wij met een 1-0-voorsprong.”

“Het is waar dat we niet scherp genoeg waren in het strafschopgebied, dat de laatste pass vaak niet goed aankwam en dat we mits meer efficiëntie toch hadden kunnen winnen”, aldus Vanderhaeghe. “Maar niemand kan ontkennen dat de niet-gefloten strafschop de rest van de wedstrijd heeft beïnvloed.”