KV Kortrijk en Charleroi delen de punten na late, maar knappe goal Mboyo

03 augustus 2019

21u52 0 KV Kortrijk KVK KVK 1 einde 1 CHA CHA Charleroi Jupiler Pro League Het zag er lang naar uit dat KV Kortrijk het seizoen met nul op zes zou aanvatten maar een heerlijke goal van invaller Mboyo was goed voor de gelijkmaker nadat Morioka op aangeven van de VAR eerder had geopend. Tijdens een hevig slotoffensief redde Penneteau nog een punt na een vlam van De Sart en lag Hines-Ike letterlijk in de weg voor het doelrijpe schot van Batsula.

“Als je tegen Charleroi op achterstand komt, kun je het schudden.” Dat was de wetenschap die ze in Kortrijk aan de bezoeken van de Carolo’s tijdens het vorige seizoen overhielden. Na een halfuur was het van dat: de VAR deed Jan Boterberg kijken naar de beelden van een hoekschopfase waarin Golubovic de bal uit het doel had gehouden en daar was een arm mee gemoeid zodat de bal op de stip ging. Een klus voor Morioka.

Kortrijk zette er een hele helft niets tegenover. Tegen de grote jongens van de bezoekende defensie kwam Ezekiel nooit bij de bal, Ocansey werd op de flank vakkundig ingesloten en uit de tweede lijn kwam geen voeding om voor dreiging te zorgen. Alleen in de openingsfase zonderde een werklustige De Sart Ezekiel af maar die liet de bal al te simpel van de voet springen.

Ook achterin liep het trouwens niet zo vlot met de samenwerking tussen Kagelmacher en Hines-Ike hoewel Osimhen inmiddels al in andere oorden vertoeft. Zijn vervanger, Adama Niane, kwam even voor de pauze vrij voor Bruzzese na een vaardige doorsteekbal maar de goalie raakte de bal nog net voldoende met de voet om die naast het doel te deviëren.

Eerder had Niane na Kortrijks balverlies al eens voorlangs gemikt en redde Bruzzese attent op de doorgebroken Fall, alweer slim aangespeeld door dirigent Bruno. Bruno was het ook die meteen na de pauze een ideale bal kreeg toegespeeld door… de net ingevallen Mboyo die blijkbaar nog de juiste speelrichting niet door had. Maar weer zwaaide Bruzzese het potentiële doelpunt weg.

Toch was het deze Mboyo die zijn team op gang bracht. In de 63ste minuut trapte Kagelmacher zowaar voor het eerst naar doel en dat was het sein voor een heus KVK-offensief waarvoor Charleroi ineens bang werd. Er was wel een sublieme goal van Petit Pelé Mboyo nodig voor een op zijn minst verdiend gelijkspel. Hij liep tussen twee verdedigers in op een diepe bal van Julien De Sart en trapte die behoorlijk acrobatisch net naast de doelpaal tegen de touwen. Een beauty.

En er zat zowaar nog meer in. Penneteau redde in het wedstrijdslot een knal van De Sart in de lage hoek en dan was er de fase waarbij Hines-Ike nog in de grond lag na een luchtduel met Penneteau en daardoor zowaar het doelrijpe schot van Batsula verhinderde. Zo kwam Karim Belhocine nog goed weg uit het hem bekende Kortrijk.