Kustboys verpesten paars-witte feestje: “Te snel te veel jeugd bij Anderlecht” GVS

28 juli 2019

17u08

Bron: Proximus Sports 14

KV Oostende zorgde voor de eerste grote verrassing van het nieuwe seizoen door de drie punten mee te graaien op het veld van Anderlecht. “Deze match stond in het teken van Kompany, hoe je het ook draait of keert”, zei Brecht Capon bij Proximus Sports. “Als je dan de hier komt winnen. Fantastisch. Dit is nog maar het begin, maar een goeie start is heel belangrijk. We moeten mee zijn met de grote hoop.”

Capon deelde ook z'n mening over paars-wit. “Ik denk dat Anderlecht iets te snel te veel jonge gasten moet brengen. Jeugd is goed, maar bij een topclub niet evident om er te veel in één tijd te brengen. Amuzu en Doku? We vingen ze goed op vond ik.”

Coach Kåre Ingebrigtsen was verrast. “Iedereen dacht dat Anderlecht zou winnen. Al had ik ook het gevoel dat we dit feestje konden verpesten. Dat deden we. Dit was een sterke teamprestatie waarin iedereen alles gaf. En we maakten twee mooie goals. Eigenlijk was ik verbaasd hoe goed we speelden. Ik ben echt heel blij.”