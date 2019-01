Kunnen Appiah en Sanneh Rutten overtuigen? “Willen weer belangrijk worden” Pieter-Jan Calcoen op stage met Anderlecht in Pinatar

13 januari 2019

07u50 0 Jupiler Pro League Nieuw jaar, nieuwe T1, nieuwe kansen. Hópen Bubacarr Sanneh (24) en Dennis Appiah (26) alvast. Het Anderlecht-duo wil zich in Pinatar in de ploeg spelen.

Bubacarr Sanneh

8 miljoen euro kostte hij. En dus waren de verwachtingen hoog. Bubacarr Sanneh moest Anderlecht meer stabiliteit achterin bezorgen, maar al snel vroegen analisten en fans zich af waarom paars-wit zó veel geld had betaald. “Toch ben ik steeds in mezelf blijven geloven”, aldus de Gambiaan. “Anderlecht heeft me niet zomaar gekocht, hé. De club ziet iéts in mij. Kritiek hoort erbij - zelfs de allerbeste voetballers worden af en toe geviseerd -, alleen vergeten mensen nogal snel dat de ploeg niet draaide en dat ik me moest aanpassen aan een nieuw land en een nieuwe competitie. Ook is het niveau veel hoger dan ik in FC Midtjylland gewoon was. Ach, ik wil nu een nieuwe start maken. Op training geef ik me voluit, ook in de oefenmatchen doe ik mijn best. Hopelijk loont dat.”

Dennis Appiah

Het contrast kan niet groter zijn. Vorig seizoen 23 keer basisspeler, nu.. vier keer. “Frustrerend”, noemt Dennis Appiah die vaststelling. “Want ik wil spelen, zoals iedereen. In de heenronde lukte dat nauwelijks. Naar mijn gevoel heb ik onder de nieuwe coach iets meer perspectief om een plaats te veroveren. De defensie met vier ligt me beter dan de driemansverdediging. En mijn profiel is iets defensiever dan dat van mijn concurrenten (Saelemaekers en Najar, red.), sommigen zullen zeggen dat dat een voordeel is. Afwachten wat meneer Rutten daarover denkt, maar mijn doel is om weer belangrijk te worden.” Lukt dat niet, dan lijkt een vertrek binnen zes maanden de enige optie. Appiah wil er nog niet wakker van liggen: “Mocht de coach niet op me rekenen, dan zal ik het wel horen...”