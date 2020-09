Kums na de zoveelste desillusie: “We hebben te weinig présence” SDG

11 september 2020

23u48 1 Jupiler Pro League De desillusie bij AA Gent was dermate groot dat de Buffalo’s slechts één speler afvaardigden op de persconferentie. Een flauw excuus over de buschauffeur die niet voldoende rusturen had kunnen opsparen was de officiële reden. Enkel Sven Kums moest achteraf de vragen van de journalisten trotseren. Plezant was dat niet.

AA Gent staat immers op een handvol dagen voor de levensbelangrijke Champions League-partij tegen Rapid Wien, een nederlaag tegen Eupen kan je dan missen als kiespijn. “Sowieso is dit niet ideaal”, opende Kums. “We wilden een goed resultaat neerzetten om met vertrouwen naar dinsdag door te gaan. Het enige voordeel is dat er snel een nieuwe wedstrijd komt om de zinnen te verzetten. Die match is belangrijk voor ieder van ons, iedereen wil op het hoogste niveau spelen.”

te veel afval

De Buffalo’s moeten dinsdag absoluut uit een ander vaatje tappen. Er zat té veel afval in het spel en enkele goeie minuten losten dat niet op. “De eerste twintig minuten waren goed, maar daarna viel het stil en kwam Eupen beter in de wedstrijd. Bij de 2-0 op hoekschop kregen we een tik. Na de aansluitingstreffer wilden we doorduwen, maar die rode kaart hielp niet. Dat het niet mooi was met tien tegen elf klopt, maar dat het niet om aan te zien was, vind ik overdreven. De rode kaart zelf heb ik niet gezien, maar volgens mij deed die speler van Eupen (Amat, nvdr.) twee minuten eerder hetzelfde.”

De pijnpunten zijn duidelijk. “Hoe gaan we daarmee om? We hebben duidelijk een reeks nodig met overwinningen. Ons grootste werkpunt is uitgespeelde kansen creëren. Daarvoor hebben we te weinig présence.” Iets wat ook opviel toen AA Gent voorin geen enkel kopduel won in de slotfase. “Je mag niet vergeten dat zij ook met hun grote jongens terugplooiden. Dan is het als spits niet makkelijk, zeker als die ballen van achteruit komen.”

