Kums knalt Gent met wereldgoal naar tweede plaats, Standard moet herbronnen in de winterstop FDZ/DMM

26 december 2019

22u33 32 Standard STA STA 0 einde 1 GNT GNT KAA Gent Younited Pro League Standard kreeg de kansen, AA Gent pakte de overwinning. Sven Kums besliste een bitsige pot voetbal in het voordeel van AA Gent. Zijn knal was zowel elegant als wonderschoon.

De vlaggetjes wapperden, het Bengaals vuur werd in grote getalen aangestoken - Sclessin zat afgeladen vol voor de komst van La Gantoise. Als de rook om z’n hoofd was verdwenen, floot Van Driessche de kersttopper op gang. Twee ploegen die willen voetballen - er werd vuurwerk verwacht. Eén spelbreker: het veld. Tijd dat ze daar iets aan doen in Luik. Het is een topclub onwaardig.

Standard begon voortvarend. Carcela kopte in de beginfase in de handen van Kaminski, Lestienne trapte een grote kans - na een geweldige aanval - naast en opnieuw Carcela knalde op Kaminski. Drie goede kansen na acht minuten, nul goals. Efficiëntie: het blijft een probleem bij de Rouches. AA Gent had wat tijd nodig om zich te settelen. Zij dreigden in eerste instantie vanuit de tweede lijn. Castro-Montes mikte twee keer over.

Na twintig minuten verwaterde het spel. Foute passes, slechte combinaties. Te veel slordigheden, deels door het veld. Onderhoudend was het wél. Duels op het scherpst van de snee in een soms grimmige sfeer. Opstootjes tussen Odjidja en Mpoku, tussen Yaremchuk en Vanheusden, tussen Yaremchuk en Laifis. Boys will be boys.

Tien minuten voor de rust opnieuw een grote kans voor de thuisploeg. Vanheusden Lestienne in het straatje stuurde. De Rode Duivel versnelde en schoot op doel, Kaminski redde goed. Plots ging het snel. Aan de overkant kwam Depoitre schuin voor doel, Bodart bokste in hoekschop. En vlak voor de rust mikte Yaremchuk over uit de draai. In de fase die daaraan voorafging schreeuwde heel Standard voor een strafschop na handspel van David. De Canadees trapte de bal tegen de eigen hand. Geen hands volgens het nieuwe reglement, juiste beslissing van de arbitrage.

De grieperige Michel Preud’homme zwaaide ostentatief met zijn dekentje, scheidsrechter Van Driessche zwaaide dan maar met geel. Was dat nodig? Goh ja...

Meer haantjesgedrag na de rust. Carcela verloor de bal, Carcela trapte zijn tegenstander aan. De Marokkaan is net terug uit schorsing - heel slim was dat toch niet. Van Driessche zag het door de vingers. Yaremchuk gaf een duw, hij kreeg wel geel. Het was een zoot ongeregeld dat eerste kwartier van de tweede helft. Intimideren langs beide kanten. De Zidane-beweging van Elisha Owusu - sterke, stevige voetballer - was een zeldzaam hoogtepunt.

AA Gent kreeg meer controle, bij Standard verloren ze in het vijfde kwart nodeloos energie met oeverloos gemekker. Zowat elke beslissing werd gecontesteerd. Goede mogelijkheden kregen de bezoekers echter niet, de Rouches verdedigden secuur. Een vrije trap van Castro-Montes ging over, Kvilitaia kwam net te laat op een voorzet van Mohammadi. De beste kansen waren integendeel opnieuw voor Standard. Avenatti was eerst niet lucide genoeg op een uitstekende voorzet van Lestienne, tien minuten voor tijd kopte de Uruguyaan net naast.

En bij Standard weten ze nu al een tijd: wie de kansen mist... In minuut 83 mocht Sven Kums aanleggen van net buiten de zestienmeter. Sven Kums deed dat fantastisch - recht in de winkelhaak. Zijn eerste van het seizoen. Wonderschoon.

Standard probeerde nog wel druk te ontwikkelen, maar niets lukte nog. Voorzet na voorzet verzeilde in het niets. Knock-out geslagen door die prachtknal van Kums. De gelijkmaker viel niet meer.

AA Gent voetbalde de wedstrijd volwassen uit en komt op een voorlopige tweede plaats in het klassement. Ze vielen mekaar in de armen na het laatste fluitsignaal. De rit terug naar de Ghelamco was er eentje met niets dan lachende gezichten. De Rouches sluiten het jaar dan weer af op een valse noot. Twee op twaalf uit de laatste vier wedstrijden. De vakantie zal deugd doen in Luik. In 2020 kunnen ze beginnen met een propere lei - als de rook om hun hoofd is verdwenen.